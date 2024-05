Czwórka Mentzena ws. obronności Polski [VIDEO]

- Reklama -

Szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen na kanale „Ddaskalia” Patrycjusza Wyżgi przedstawił swój plan na naprawę polskiej obronności.

Zdaniem Sławomira Mentzena polska produkcja zbrojeniowa obecnie praktycznie nie istnieje.

– My składamy z zagranicznych komponentów 30 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Rosjanie zużywają 10 tys. dziennie. Oznacza to, że nasza roczna produkcja jest na trzy dni walki w wojnie takiej, jak Ukrainy z Rosją. Rosjanie produkują rocznie kilka milionów sztuk amunicji – mówił ekonomista, przedsiębiorca i jeden z liderów Konfederacji.

– Niemcy stawiają w tej chwili fabrykę na 200 tys. sztuk rocznie za zaledwie 200 milionów euro. My niewiele mniej wydaliśmy na niepotrzebne laptopy dla czwartoklasistów, a na fabrykę broni i amunicji nam nie starczyło – dodał.

Mentzen stwierdził, że niedorzecznością jest, gdyby Polacy mieli płacić na Zielony Ład, a nie było ich stać na produkcję broni.

– Tym bardziej nie rozumiem, jak to się dzieje, że nasi politycy i Unia Europejska poświęcają tyle czasu, energii i pieniędzy na np. politykę klimatyczną, a w tak małym stopniu skupiamy się na obronności. Jeżeli na dyrektywę budynkową zmuszającą Polaków do remontów mieszkań i domów mamy wydać 1,5 biliona złotych, a nie mamy 200 milionów euro na fabrykę amunicji, to komuś tu się pomyliły priorytety – powiedział szef Nowej Nadziei.

Mentzen przedstawił czteropunktowy plan na naprawę polskiej obronności:

1. powszechne szkolenia wojskowe dla maturzystów, by powiększyć wojskową rezerwę;

2. liberalizacja ustawy o broni i amunicji, by ułatwić produkcję broni;

3. wycofać Polskę z Konwencji Ottawskiej;

4. zwiększyć zamówienia polskiej zbrojeniówki.

Co do wycofania się z Konwencji Ottawskiej Menzten powiedział: – Stronami tej konwencji nie są ani USA, ani Rosja, Chiny, Indie, Egipt, Izrael, obie Koree. Zasadniczo żadne państwo, które boi się ataku nie podpisało tej konwencji. Ukraińcy podpisali, ale i tak stosują miny, dzięki czemu są w stanie skuteczniej bronić się przed Rosją. […] Potrzebujemy pasa umocnień, którego elementem będą miny, bo w naszym interesie jest to, żeby nikomu nie przyszło do głowy zaatakować Polskę.

Jeśli chodzi o zamówienia polskiej zbrojeniówki, to szef Nowej Nadziei stwierdził: – Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że połowa wydatków na zakupy sprzętu trafi do polskich firm. Jest to bardzo dobry kierunek.