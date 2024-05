TYLKO U NAS. Foryś ostrzega: To będzie cała Europa, to będą miliony ofiar

- Reklama -

Rafał Foryś, lider Konfederacji Korony Polskiej na Mazowszu, lista wyborcza Nr 2, pozycja 1, poinformował, że rozpoczyna walkę o mandat do Europarlamentu w nadchodzących wyborach w dniu 9.06.2024 r. Hasło wyborcze: CHCEMY ŻYĆ NORMALNIE – CZAS WRÓCIĆ DO NORMALNOŚCI, „ONI” JUŻ BYLI. NIC DLA POLSKI DOBREGO NIE ZROBILI. Z Forysiem rozmawiamy o zagrożeniach, z którymi w Europie musi mierzyć się nasz kraj, a także o wyzwaniach, jakie będą czekać na nowych, patriotycznych europosłów z Konfederacji.

– NCZAS: Co skłoniło Pana do startu w wyborach?

– Rafał Foryś: Nasze elity polityczne po 1989 r. to ludzie zakompleksieni, bez wiary we własne umiejętności i możliwości sprawcze. Brak odwagi przeciwstawienia się polityce działań międzynarodowych koncernów europejskich, pełna aprobata dla ich księżycowych pomysłów i wprowadzanie Zielonego Ładu bez żadnej analizy ekonomicznej kosztem społeczeństwa, musi zakończyć się niepowodzeniem. Największymi hamulcowymi rozwoju gospodarki unijnej są pseudofachowcy i lobbyści, których egoistyczne działania powodują wzrost gospodarek, ale w innych krajach spoza Unii, takich jak USA, CHINY… Degradowanie polskiego rolnictwa przy 41,6 mld eksportu do krajów Unii świadczy o bardzo poważnych problemach naszych producentów zdrowej żywności. W Polsce 78 proc. społeczeństwa w pełni aprobuje działanie strajkujących jako jedyną metodę ratowania polskiego rolnika przed bankructwem.

– Jak powstawał program na obecną kampanię wyborczą?

– Wśród znajomych od początku wiedzieliśmy, że w programie muszą znaleźć się same konkrety, najważniejsze problemy do rozwiązania, zwiększające pozycję Polski w Europie. Bezpieczeństwo militarne, żywnościowe, gospodarcze, polityka migracyjna, polityka klimatyczna. Przestrzeganie Polskiej Konstytucji jako warunek Praworządności w Polsce…

– W jaki sposób chce Pan zrealizować ten ambitny program?

– Bezpieczeństwo militarne musi się opierać na bezpośredniej współpracy w ramach sojuszu NATO oraz wspólnej polityce zbrojeniowej z korzyściami dla przemysłu krajowego. Bezpieczeństwo żywnościowe to zatrzymanie degradacji rolnictwa, zwiększenie rentowności produkcji rolnej, ścisły monitoring importu z Ukrainy. Bezpieczeństwo gospodarcze musi być oparte na zwiększeniu znaczenia firm o charakterze strategicznym, wzroście rentowności krajowych podmiotów gospodarczych, oraz współpracy handlowej w ramach Unii. Bezpieczeństwo w polityce migracyjnej powinno opierać się na przestrzeganiu zasady, że każdy kraj ma własne potrzeby i tradycje kulturowe. Polityka klimatyczna Unii nie może obciążać społeczeństw, powinna uwzględniać bezpieczeństwo budżetu każdego kraju. Nie można nic robić kosztem rozwoju państw należących do Unii. Konstytucja Polska, Praworządność – dla mnie jest jedna, nie ma różnych interpretacji w Warszawie czy w Brukseli. Interes Polski, Racja Stanu, nie podlega negocjacji.

– Co zrobić, żeby wyborcy chcieli postawić na Konfederację?

Najważniejsze: mówić prawdę i tylko prawdę. Należy przypomnieć rolnikowi polskiemu historię niszczenia rolnictwa w ostatnim okresie: Polska była liderem w hodowli bydła – choroba wściekłych krów – bum! – koniec naszego eksportu! Polska była liderem w produkcji przemysłu mleczarskiego – dyrektywy unijne – bum! – koniec eldorado mlecznego… Polska eksportowała 2 mln sztuk trzody chlewnej – świńska grypa – bum! – eksport spadł o 50 proc. Dynamiczny rozwój ferm w Polsce – ptasia grypa – bum! – likwidacja milionów kur. W Polsce następuje wzrost produkcji rolnej – Unia znosi ograniczenia w imporcie z Ukrainy – bum! – Polskę zalewa tanie zboże i inne produkty rolne bez żadnych certyfikatów.

Atak na Hiroszimę i Nagasaki w 1945 roku przyniósł ponad 200 tys. ofiar. Komisja Europejska proponuje nam jeszcze gorsze piekło w postaci bomby z opóźnionym zapłonem: Zielony Ład, Polityka Klimatyczna, Polityka Migracyjna. Ile ofiar będzie wśród rolników, przedsiębiorców, naszych bezbronnych dzieci? Wtedy były to dwa miasta 200 tys. ofiar, dzisiaj to cała Europa, to będą miliony.

– Gdyby udało się zdobyć mandat, od czego zacząłby Pan pracę?

Najważniejszym zadaniem będzie, aby 53 osobowa drużyna Biało Czerwonych w Parlamencie Europejskim stanowiła monolit lobbystów na rzecz rozwoju naszego kraju. Drugim etapem będzie poszukiwanie wśród innych krajów koalicji, która może zagwarantować rozwój gospodarczy na terenie całej Unii. Musimy powstrzymać szaleńców, pożytecznych idiotów. Rolnicy całej Europy wypowiadają wojnę urzędnikom z Komisji Europejskiej.

Rządzący wmawiają Polakom, że chcemy POLEXITU! Prawda jest taka, że to oni chcą, żeby Konfederacja była poza Parlamentem Europejskim. POLEXIT TAK! TAK – ale dla OBECNYCH parlamentarzystów. „Oni” już 20 lat tam byli i nic dobrego dla Polski nie zrobili. W czasie tej kampanii konkurencja coraz częściej powtarza treści z naszego programu. Zauważyli wzrost poparcia dla Konfederacji.

– Do wyborów został jeszcze tylko miesiąc, jakie plany ma Pan na ostatnie tygodnie?

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Pani Ursula Von Der Leyen wskazuje na naszą Konfederację jako największe zagrożenie dla Unii. Odmawia nam prawa do rządzenia, praworządność dla niej w Polsce jest wtedy, kiedy rządzą sami swoi. Premier najlepszych wysyła do Brukseli, ostrzega albo „ONI”, albo wojna polityczna.

Program koalicji rządzących to HIMALAJE HIPOKRYZJI! W Konstytucji jest zapisane, że życie zaczyna się od poczęcia, zamiast 100 konkretów, mamy setki tematów zastępczych, aborcja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Ostatnio procedowana jest Ustawa dotycząca przemocy wobec kobiet. Przyjmując definicję gwałtu, możemy mieć problemy, gdy ktoś uzna stosunek za nieprawidłowy. Kto dzisiaj kwestionuje budowę CPK? Komu przeszkadza rozwój firm polskich o znaczeniu strategicznym? Komu przeszkadza rozwój przemysłu zbrojeniowego? Kto przyczynił się do niszczenia polskiego rolnictwa? Kto chce oddawać kompetencje unijnym komisarzom kosztem Polskiej Racji Stanu? ODPOWIEDŹ JEST TYLKO JEDNA: „ŻOŁNIERZE URSULI VON DER LEYEN, uczestnicy OKRĄGŁEGO STOŁU”.

– Czego możemy się spodziewać po Rafale Forysiu?

– 9.06.2024 r. musimy powtórzyć jeszcze raz 4.06.1989 r. Wtedy opozycja wygrała w 99 procentach. Konfederacja będzie walczyła o prawo do rządzenia w Unii. Obecne nasze elity, oddając kompetencje obcym, oddają Wolność i Suwerenność. Europo! Polsko! Dokąd zmierzamy? Polityka strachu to metoda do zarządzania krajami Unii, straszenie Putinem to sposób na oddanie kompetencji. CHCEMY ŻYĆ NORMALNIE, BEZ WARIATÓW! MAM DOBRĄ WIADOMOŚĆ: TYM POLITYKOM JUŻ DZIĘKUJEMY! PO PIERWSZE WIARYGODNOŚĆ! GŁOSUJCIE NA RAFAŁA FORYSIA!