Konfederacja chce remontować UE, a nie z niej wychodzić. „Nasz wspólny unijny dom” [VIDEO]

Podczas konferencji prasowej Konfederacja ogłosiła, że chce remontować Unię Europejską, którą nazywa „naszym wspólnym unijnym domem”.

– Unia Europejska zaczęła już realizację planu zmuszenia nas do remontów klimatycznych. Platforma Obywatelska, nowa koalicja rządząca to popiera, ale przypomnijmy, że jeszcze niedawno za rządów PiSu już została wprowadzona głosami całego Sejmu, poza Konfederacją, ustawa, pierwsza ustawa, która realizuje dyrektywę budynkową. Dyrektywę, zgodnie z którą wszystkie nasze mieszkania, domy będą miały klasy energetyczne, tak jak teraz klasy energetyczne mają pralki czy lodówki. Jeżeli kogoś nie będzie stać na remonty, żeby podwyższać, tą klasę energetyczną, to będziemy surowo karani i to nie jest jakiś odległy plan, bo we Francji już zaczęło być to realizowane – mówił podczas konferencji prasowej Konrad Berkowicz.

– Kolejnym krokiem mogą być wywłaszczenia, pozbawianie nas własności za to, że nie stać nas na podnoszenie klasy energetycznej i wszystko w imię pseudoekologicznej ideologii. I teraz, Szanowni Państwo, koszt remontów, takich remontów w Polsce to będzie około 1,5 biliona złotych. To jest ponad dwa razy więcej niż roczne dochody budżetu państwa. To jest oczywiste, że nie będzie nas na to stać, nas jako obywateli i nas jako państwa. Dlatego robi się bardzo niebezpiecznie – stwierdza Berkowicz.

– Wszystko wskazuje na to, że struktury Unii Europejskiej przejęli szaleńcy, dlatego my uważamy, że to Unia Europejska, to Parlament Europejski potrzebuje natychmiastowego, przymusowego remontu i my jesteśmy jako Konfederacja gotowi, żeby go przeprowadzić – powiedział lider małopolskich struktur Konfederacji.

Michał Wawer z Ruchu Narodowego stwierdził, że „ten nasz wspólny, niezbyt zgodny, patologiczny, rozbity unijny dom jest w opłakanym stanie i tutaj tak naprawdę już niewiele do remontowania zostało, bo dach jest dziurawy, ściany popękały, fundamentów nigdy nie było”.

– Gaz został zakręcony, a w dodatku na ostatnim posiedzeniu lokatorów pozostali lokatorzy większościowo zdecydowali, żeby do naszego pokoju dokwaterować nielegalnych imigrantów. I ta ostatnia rzecz jest bardzo istotna, Szanowni Państwo, dlatego że w tym tygodniu mieliśmy kolejny przełom w historii Unii Europejskiej. Przełom polegający na tym, że Unia Europejska nie tylko uznała wbrew traktatom unijnym, że ma prawo decydować o tym, jak są relokowani nielegalni imigranci po Unii Europejskiej, ale w dodatku zdecydowała, że zrobi to nie na zasadzie jednomyślności, nie respektując prawo każdego państwa do VET-a, do ochronienia swojej suwerenności, ale w drodze większościowego głosowania – powiedział Wawer.

Narodowiec stwierdził, że „taka jest konsekwencja działań kolejnych rządów”. – Pierwszego rządu PiSu, pierwszego rządu Platformy, drugiego rządu PiSu i drugiego rządu Platformy, które konsekwentnie rok po roku przez 20 lat pozwalały Unii Europejskiej łamać traktaty unijne, pozwalały, żeby Komisja, Parlament, Rada Unii Europejskiej przywłaszczały sobie kompetencje, które się Unii nie należą i żeby prawo weta przynależne Polsce w naprawdę wielu sprawach było rozmydlane, rozwadniane i efekt jest taki, że dotarliśmy do punktu w którym już nikt nie traktuje poważnie suwerenności narodowej – powiedział Wawer.