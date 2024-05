Braun u Sommera: Przeciwko Zielonemu Ładowi protestują ci, którzy go wprowadzili [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji był gościem Tomasza Sommera w jego najnowszym programie na kanale Rumble. Panowie rozmawiali m.in. o protestach w stolicy.

– Jak dzisiaj tutaj maszerowałem i spotykałem się z maszerującymi przez miasto stołeczne Warszawę rolnikami i przedstawicielami innych zawodów, branż, spod znaku solidarności, i to był protest przeciwko Zielonemu Ładowi, to potem, czego na ulicy nie widziałem, ale potem Internet mnie doinformował, że w tym marszu maszerowali ci, którzy zaprowadzali Zielony Ład de facto – powiedział Grzegorz Braun w studiu Najwyższego Czasu!.

Pisaliśmy o tym szerzej na łamach NCzas.info. Szczególnie szokuje postawa Mateusza Morawieckiego, którego można uznać za jednego z głównych winnych tego, co się dzieje, a który kreuje się obecnie na twarz ruchu oporu przeciwko zielonej polityce.

Czytaj więcej: Jak można być takim hipokrytą? Morawiecki protestuje przeciw Zielonemu Ładowi [VIDEO]

– A marsz odbierał, to znaczy wygłaszał przemówienie, bardzo takie powiedziałbym buńczuczne i dramatyczne przeciwko eurokołchozowi, a za solidarnością i wolnością, i precz z Zielonym Ładem i też #FitFor55 i inne tam były rzeczy takie no znacznie potępione, no to przemawiał Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, który przecież, jak pamiętam, no pamiętam go, jak wychodzą i mówią, że się umówili, że będą zamknięte ostatnie kopalnie. Więc być może Solidarności, tej związkowej, się urwał elektorat górniczy, bo górnictwo likwidują, więc jak trwoga, to do rolników – mówił dalej Braun.

Cała rozmowa Tomasza Sommera z Grzegorzem Braunem dostępna jest na platformie Rumble: