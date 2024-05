Babcie poczuły klimat na starość. Emeryckie „ostatnie pokolenie” zaatakowało młotkiem bezcenny zabytek [VIDEO]

- Reklama -

„Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami” – pisał Molier. Jego słowa potwierdziły się prawie cztery wieki później. W brytyjskiej bibliotece narodowej dwie aktywistki klimatyczne zaatakowały bezcenny zabytek. Niby nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach obłąkanych klimatystów, ale w tym przypadku obie panie są w wieku około 80 lat.

Do niecodziennej akcji obłąkanych klimatystek doszło w narodowej bibliotece brytyjskiej (British Library) w Londynie. Dwie staruszki zatrzymały się nad unikalnym na skalę światową zabytkiem Magna Charta Libertatum (lub Magna Carta), czyli Wielką Kartą Swobód lub Wielką Kartą Wolności.

Akt ten został wydany w Anglii 15 czerwca 1215 przez króla Jana bez Ziemi. Ograniczał władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. W roku 2009 Wielka Karta Swobód została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata.

Dwie staruszki popatrzyły chwilę na zabytek, po czym wyjęły młotek i przecinak i zaczęły walić w pancerne szkło osłaniające muzealny eksponat.

Jednak wiek robi swoje. Jedna słabo waliła młotkiem, druga krzywo trzymała przecinak. Szkło trochę się zarysowało, ale spełniło swoją rolę i ochroniło historyczny dokument.

Babcie zaczęły potem coś bełkotać, że rząd łamie ich prawa i żeby zatrzymać katastrofę trzeba „stop oil”. Nie wiemy, o co im chodziło, one pewnie też nie za bardzo. Może o to, żeby przestać używać oliwki do opalania?

Okazało się, że kobiety to 82-letnia pastorka Sue Parfitt i 85-letnia emerytowana nauczycielka biologii Judy Bruce. Według Just Stop Oil kobiety następnie przykleiły się do gabloty, trzymając plakat z napisem „rząd łamie prawo”.

W oświadczeniu władze biblioteki potwierdziły, że dwie osoby „zaatakowały gablotę z hartowanego szkła” w galerii z cennymi zbiorami, gdzie znajduje się dokument. „Zespół ochrony biblioteki interweniował, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom gabloty, które są minimalne. Policja została powiadomiona, a sama Magna Carta pozostaje nieuszkodzona. Galeria skarbów jest tymczasowo zamknięta do odwołania” – poinformowano.

Tak więc doczekaliśmy się „ostatniego pokolenia” w wersji emerytalnej czyli „przed-przed-ostatniego pokolenia”.