Konfederacja i Polska Jest Jedna idą razem do wyborów. „Prawica powinna ze sobą współpracować zachowując swoją tożsamość” [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Polska Jest Jedna wspólnie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej taką koalicję zapowiadał już Grzegorz Braun.

Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się pod pomnikiem Armii Krajowej przed Sejmem RP. – Dokonało się zjednoczenie do startu do Parlamentu Europejskiego środowisk skupionych skupionych w Konfederacji i środowiska partii Polska Jest Jedna – powiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Dodał, że rozmowy w tej sprawie trwały „wiele tygodni”. – Ustaliliśmy wspólne warunki startu z naszych list, Konfederacji Wolność i Niepodległość, w całym kraju, we wszystkich okręgach wyborczych. Kandydaci partii Polska Jest Jedna kandydują do Parlamentu Europejskiego. Rywalizowaliśmy w wyborach do parlamentu krajowego. Gdzieniegdzie współpracowaliśmy w wyborach do samorządu. Współpracujemy w całym kraju i łączymy siły w wyborach do Parlamentu Europejskiego – kontynuował.

Bosak podkreślił, że przedstawiciele PJJ będą na 4. miejscu na każdej z list Konfederacji w trzynastu okręgach.

Podczas konferencji głos zabrał Rafał Piech, lider PJJ i prezydent Siemianowic Śląskich, który w ostatnich wyborach samorządowych w drugiej turze pokonał kandydatkę KO Annę Zasadę-Chorab i tym samym po raz trzeci z rzędu wygrał wybory na prezydenta miasta.

– Bardzo się cieszę z tej współpracy. Myślę, że to jest taki dobry początek dobrej współpracy Konfederacji i PJJ i myślę, że większości środowisk prawicowych. Wybory parlamentarne pokazały nam, że rozdział na małe grupki rozdrabnia te głosy, nie daje efektu. Myślę, że dzisiaj jest ten moment kiedy prawdziwa prawica w Polsce nie tyle co musi się łączyć, co powinna ze sobą współpracować zachowując swoją tożsamość. Myślę, że to jest bardzo ważne i to się dzisiaj wydarzyło – powiedział Piech.

– Duża partia, która nie uzyskała najwięcej głosów, dzisiaj tak naprawdę jest partią rządzącą, połączyła się z średnimi i mniejszymi partiami. I my to musimy zrobić bardzo mocno po tej prawej stronie, żeby te najwyższe wartości, żeby ta Prawda zawsze wybrzmiewała – dodał samorządowiec, który w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik covidowych obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów.