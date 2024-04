Ambasador Palestyny dla „Najwyższego Czasu!”: To po prostu prawdziwe oblicze Izraela [VIDEO]

- Reklama -

Ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa był gościem „Najwyższego Czasu!”. W specjalnym wywiadzie odniósł się m.in. do szokujących słów swojego izraelskiego odpowiednika Ja’akowa Liwne.

Prowadzący rozmowę Jakub Zgierski nawiązał do wywiadu, jakiego ambasador Izraela Ja’akow Liwne, udzielił Robertowi Mazurkowi z Kanału Zero. Dziennikarz „Najwyższego Czasu!” zapytał, czy „Izrael celowo działa w ten sposób, żeby opinia publiczna traciła do nich sympatię?”. – Tam było zrobione wszystko, żeby nie lubić tego ambasadora – wskazał Zgierski.

- Reklama -

– Każdy kraj, czy okupanta, czy pod okupacją, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny, to nikt nie pracuje na rzecz odbierania złośliwego obrazu, ale jeżeli chodzi o Izrael, to po prostu prawdziwe oblicze Izraela – skwitował ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa.

– To, co się dzieje w Strefie Gazy, to nie jest sztuka. To jest zabijanie, to są morderstwa, to są zbrodnie, to jest ludobójstwo przeciwko cywilom – podkreślił dyplomata.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

„Uważają, że Palestyńczycy nie mają prawa do życia”

Ambasador Palestyny przytoczył odwetowy atak Iranu na Izrael i wskazał, że każda ze stron demonstruje swą siłę, lecz w przypadku państwa żydowskiego „ta siła jest skierowana w uderzeniu w cywilów w Strefie Gazy”. – Następnego dnia, kiedy był atakowany Izrael, Izrael atakował cywilów – podkreślił Khalifa.

Jego zdaniem widać, że „Izrael cały czas jest skoncentrowany w Strefie Gazy, a pozostałe strony są dla niego po prostu zabawką”. – To jest wielka różnica i tu jest wielki znak zapytania dla społeczności międzynarodowej – powiedział, wskazując na USA oraz państwa Zachodnie.

Wracając do głośnego wywiadu ambasadora Izraela, Zgierski stwierdził, że Liwne „wyrażał się w ten sposób, że jest Izrael, a reszta to jest jakieś barbarzyństwo”. Ambasador Palestyny podkreślił, że nigdy nie chciał na tego typu słowa reagować, ponieważ ambasador Izreala i izraelski gabinet „uważają, że Palestyńczycy nie mają prawa do życia, nie mają prawa być ludźmi”.