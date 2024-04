Konfederacja rozpoczęła kampanię. Zaprezentowano liderów list. „UE stoi w miejscu. Świat nam odjeżdża” [VIDEO]

- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość zainaugurowała kampanię do Parlamentu Europejskiego. Podczas licznych wystąpień podkreślano, że Unia Europejska zmierza w złym kierunku i przedstawiano recepty na zmianę kursu. Zaprezentowano też liderów list, którzy mają zapewnić Konfederacji dobry wynik.

Konwencję prowadził Bartosz Bocheńczak z Nowej Nadziei, który będzie szefem sztabu wyborczego Konfederacji w uniowyborach. Na początku przypomniano wypowiedź przewodniczącej UE Ursuli von der Leyen, która niedawno stwierdziła, że m.in. Konfederacja jest zagrożeniem dla Europy.

Bocheńczak zaznaczył, że Konfederacja owszem, jest zagrożeniem, ale „dla szalonych pomysłów eurokratów, wariatów klimatycznych, tych, którzy w Brukseli myślą o tym, jak odebrać nam radość życia”. – Natomiast jedyne, czego my chcemy, to chcemy żyć normalnie – podkreślił.

Jako pierwszy na konwencji wystąpił wicemarszałek Sejmu i lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Podkreślił, że środowiska prawicowe nie są przeciwne Europie, jak to próbuje przedstawiać mainstream, natomiast są przeciwne kierunkowi, w którym Stary Kontynent podąża pod batutą Unii Europejskiej.

– Ktoś musi powiedzieć: król jest nagi. Ten chochoł europejskiej polityki klimatycznej jest nagi. To nie prowadzi do rozwoju gospodarczego, to nie prowadzi do postępu. To jest oparte na mitach. My tego nie chcemy. Nie chcemy też, żeby ktoś nam mówił, kto ma w Polsce mieszkać. Nie chcemy, żeby ktoś nam mówił, co mamy myśleć. Nie chcemy, żeby ktoś nam tłumaczył, czym są europejskie wartości – mówił Bosak.

Według Sławomira Mentzena, prezesa Nowej Nadziei, „Unia Europejska poszła w kierunku biurokracji, regulacji, protekcjonizmu oraz bardzo szaleńczej polityki klimatycznej”. Przypomniał, że jeszcze w 2008 roku gospodarka europejska była o 8 proc. większa niż amerykańska, obecnie jest o 23 proc. niższa. – Zachód, rozumiany jako zachodnia część UE, zaczyna stać w miejscu. Przestaje się rozwijać – zaakcentował.

Podawał wiele przykładów, w tym m.in. taki, że Włosi, Hiszpanie czy Francuzi są obecnie biedniejsi niż w 2008 roku. Wśród tysiąca najlepiej wycenianych start-upów na świecie, zaokrąglając, 600 jest z USA, 300 z Chin, a tylko ok. 60 z Unii Europejskiej. – Stajemy się skansenem kulturalnym, gospodarczym oraz naukowym. Świat nam odjeżdża – mówił Mentzen.

Dodał, że produkcja samochodów w UE spadła do poziomu lat 70. – UE niestety się zwija. To, co wymyślili europejscy biurokraci, to jest niestety powrót do biedy – kontynuował.

W kwestii najnowszego paktu migracyjnego UE powiedział, że „jak komuś rura w bloku pęknie, to musi ją załatać, a nie rozprowadzać równomiernie wodę po wszystkich sąsiadach”. Podkreślał też, że należy się zbroić, aby uniknąć zagrożenia wojną i pieniądze trzeba wydawać na zbrojenia, a nie politykę klimatyczną.

Podkreślił, że obecna UE nie jest taka, o jakiej marzyliśmy 30 lat temu. – Nasi dziadkowie, rodzice przez dekady niewoli sowieckiej żyli w biedzie. My nie chcemy żyć w biedzie, chcemy się rozwijać i bogacić (…) Chcemy żyć normalnie, chcemy jeździć normalnie, a nie tak, jak sobie wymyślili biurokraci w UE – podsumował.

Na konwencji nieobecny był Grzegorz Braun. W imieniu Konfederacji Korony Polskiej wystąpił poseł Roman Fritz. Przypomniał, że Europę ukształtowała cywilizacja łacińska. Wymienił takie wartości jak „Bóg, honor, ojczyzna, wiara, rodzina, własność, godność, sprawiedliwość i wolność” i podkreślił, że Konfederacja chce te wartości obronić, a tym samym obronić Europę przed upadkiem.

Następnie przemawiali liderzy list, którzy mają Konfederacji zapewnić dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poza wspomnianym już Fritzem, są to: Anna Bryłka, Konrad Berkowicz, Marta Czech, Stanisław Tyszka, Krystian Kamiński, Marcin Sypniewski, Dobromir Sośnierz oraz Ewa Zajączkowska-Hernik. Kolejni kandydaci mają być zaprezentowani w najbliższym czasie.