Konfederacja odpowiada von der Leyen tak, żeby zrozumiała [VIDEO]

Krystian Kamiński z Ruchu Narodowego odpowiada przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która w trakcie przemówienia na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej w marcu zaatakowała Konfederację.

Przypomnijmy, że Ursula von der Leyen, która została nominowana na szefową Europejskiej Partii Ludowej, wygłosiła 7 marca na kongresie tej partii w Bukareszcie płomienne przemówienie, w którym zaatakowała m.in. Konfederację.

– Nasza spokojna i zjednoczona Europa jest wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd – mówiła ze sceny w Rumunii Ursula vond der Leyen.

– Niezależnie od tego, czy jest to AFD, Rassemblement national, Konfederacja, czy Възраждане (bułgarska partia Odrodzenie – red.). Nazwy mogą być różne, ale cel jest ten sam – chcą zdeptać nasze wartości i chcą zniszczyć naszą Europę, ale my – Europejska Partia Ludowa – nigdy do tego nie dopuścimy! – grzmiała vod der Leyen.

Na te słowa von der Leyen odpowiedział Krystian Kamiński z Konfederacji. Polityk zwrócił się do szefowej KE w jej rodzimym języku – po niemiecku.



– Konfederacja to polska partia patriotyczna. Nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit. Wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład – to jest problem – powiedział Kamiński.

– Polityka restrukturyzacji, która jest z tym związana. Protesty rolników w całej Europie pojawiają się tylko dlatego, że chcecie egzekwować tę politykę, Chcecie też wpuszczać do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. Nie chronicie granic Europy – kontynuował. – Umowy o handlu z Ukrainą, które stanowią poważne problemy dla europejskich rolników lub generalnie dla Europy – dodał.