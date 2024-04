Nadchodzi wolnościowa rewolucja? Jan Kubań: Należy odciąć pasożytów [VIDEO]

- Reklama -

Najwyższy czas na uporządkowanie krajobrazu wolnościowego, najwyższy czas na nowe spojrzenie nas, nasze cele i działania – mówił podczas XIV Konferencji Prawicy Wolnościowej Jan Kubań, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE).

Opisując przypadek Argentyny i wygranej w wyborach prezydenckich libertarianina Javiera Milei, Kubań zwrócił uwagę, że „dokonuje się tam rewolucja, a w tonącym w socjalizmie i etatyzmie świecie ludzie pragną wolności zarówno tej osobistej, jak i gospodarczej”.

– Reakcje kasty na kolejne działania prezydenta Milei ujawniają brutalną prawdę: to nie są zbyt wysublimowani przeciwnicy, stosują proste, przewidywalne i prymitywne metody. Trzeba dokonywać publicznej ekspozycji tych metod i pokazywać prawdziwą twarz rządzącej kasty. Twarz rządzących pasożytów – mówił.

Ocenił, że wynik wyborczy Milei powinien dawać nadzieję wolnościowcom na całym świecie. Nowemu prezydentowi Argentyny zaufało 60 proc. społeczeństwa i nic nie stoi na przeszkodzie, by podobne wyniki przedstawiciele wolnościowi osiągali niebawem w innych regionach świata.

Mówiąc o ruchach wolnościowych Kubań przedstawił także organizację ARC (tłum. Sojusz na rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa), której najbardziej znanym przedstawicielem jest dr Jordan Peterson, niepoprawny politycznie psycholog. – Inicjatywa ARC łączy ludzi o przekonaniach wolnościowych i tradycyjnych. Chce budować poczucie odpowiedzialności każdego człowieka za dobro wspólne, w którym każdy człowiek ma zagwarantowaną wolność, równość i ponosi za swoje czyny odpowiedzialność. Powtórzę: każdy. W związku z czym urzędnicy także muszą ponosić odpowiedzialność za swoje czyny – zaakcentował Kubań i dodał, że inicjatywa dra Petersona jest próbą połączenia środowisk wolnościowych z różnych krajów.

Krytycznie wypowiadał się także o Unii Europejskiej, lecz bliżej mu było do poglądu, że UE – którą określił mianem „totalitarnego molocha biurokracji” – należy za wszelką cenę reformować, zmieniać, a jeśli się to nie uda, to dopiero wtedy wychodzić.

– Nasi zamordyści planują wprowadzenie totalnej cenzury i zablokowanie rozwoju niezależnych mediów. W ramach zielonej agendy narzucane są kosztowne technologie oraz ograniczane wolności ludzi w zakresie budownictwa, żywności i mobilności. Aby umożliwić realizację swojego szalonego projektu, biurokraci Unii coraz bardziej odcinają nas od reszty świata za pomocą ceł i regulacji – mówił Kubań.

– Środowiska wolnościowe nie są przeciwne wspólnocie krajów Europy, ale z pewnością są przeciwne kaście niewybieralnych (w wyborach, tylko narzucanych odgórnie – red.) biurokratów i z pewnością są przeciwne gospodarce centralnie planowanej. Europa powinna być konfederacją ojczyzn – dodał.

Krytycznie wypowiadał się także o unijnej polityce klimatycznej. – Zaczyna dominować nad wszystkimi obszarami ludzkiego działania. Stopniowo wprowadzane prawa w imię ratowania planety odbierają nam nasze podstawowe wolności – do posiadania domu, do mobilności, do życia po swojemu. Regulacje prawne zmierzają w kierunku uniemożliwienia merytorycznej debaty pomiędzy stronami sporu. Nie chodzi tu tylko o to, czy zmiany klimaty następują, lecz jakie w związku z tym działania powinny być podejmowane – podkreślał Kubań.

W dalszej części wystąpienia Kubań mówił, co, jego zdaniem, powinny robić środowiska wolnościowe, aby rosnąć w siłę i mieć realny wpływ na zmienianie świata. Na koniec wystąpienia Kubań, na wzór Milei, pokazał się z piłą i mówił, że z naszego życia należy „odciąć pasożytów”.

XIV Konferencja Prawicy Wolnościowej (tutaj sprawdzisz cały program) odbywa się w dniach 13-14 kwietnia w Warszawie. Transmisja, w tym całe wystąpienie Jana Kubania, do obejrzenia poniżej: