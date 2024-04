Derehajło z Konfederacji zadecyduje o Podlasiu. Bosak: Jest rzeczą interesującą, że…

- Reklama -

W wyborach do sejmiku województwa podlaskiego Konfederacja zdobyła jeden mandat, ale to właśnie przedstawiciel Konfederacji zadecyduje o tym, kto będzie miał większość. O sytuacji wypowiedział się Krzysztof Bosak.

W wyborach do sejmików województw, w skali ogólnopolskiej Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców poparło 7,23 proc. Polaków. Przełożyło się to na sześć mandatów. Jeden z nich waży co najmniej podwójnie.

- Reklama -

Radnym sejmiku woj. podlaskiego został Stanisław Derehajło. I to od niego zależy, kto będzie rządził. PiS zgromadził 15 mandatów, KO 8, a Trzecia Droga 6. PiS ma połowę mandatów sejmiku, więc do większości brakuje mu jednego. KO i Trzecia Droga muszą szukać jeszcze dwóch mandatów, by ewentualnie przejąć władzę.

Czy Derehajło, który wcześniej miał do czynienia z Porozumieniem Jarosława Gowina, zdecyduje się na koalicję z PiS? Takiego scenariusza wcale nie przesądza Krzysztof Bosak.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Wicemarszałek Sejmu, goszcząc w RMF FM, wypowiedział się o sytuacji w województwie podlaskim. Przyznał, że propozycje składają zarówno PiS, jak i KO do spółki z Trzecią Drogą oraz nie wykluczył, że Derehajło może zostać nawet marszałkiem województwa. – Myślę, że to jest niewykluczone. Już był w zarządzie województwa podlaskiego, więc dlaczego miałby nie wrócić? – zauważył.

– Jest rzeczą interesującą, że rzeczami, które nasi kandydaci na radnych mieli do powiedzenia przez całą kampanię, w tym pan Stanisław Derehajło, media się mało interesowały. W momencie, kiedy okazuje się, że tam może brakować jednego do większości, to uwaga mediów od dwóch, trzech dni skupia się właśnie na nim – powiedział Bosak.

– To jest dobra sytuacja, bo możemy zacząć rozmawiać o programie Konfederacji, a nie o partyjniackich gierkach typu, kto dostanie którą spółeczkę – kontynuował.

Prowadzący rozmowę red. Robert Mazurek wprost zapytał, czy Derehajłę spotkają jakieś konsekwencję, jeśli wejdzie w koalicję z PiS-em.

– Ma działać w interesie obywateli, jak nie będzie działał w interesie obywateli, to za to mogłyby go spotkać konsekwencje. Ja mam do niego zaufanie. Jest to człowiek, który pokazał, że ma kręgosłup i jest niezależny – zakończył wątek Bosak.