Bosak: To nie jest wielki sukces. To jest coś, czego potrzebowaliśmy

- Reklama -

Uważam, że jest sukcesem poprawienie swojego wyniku względem wyborów parlamentarnych przez formację, która pierwszy raz startuje w wyborach samorządowych – powiedział PAP po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów samorządowych jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Według sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos, w skali kraju w wyborach do sejmików województw Konfederacja, która zawarła porozumienie wyborcze z działaczami Bezpartyjnych Samorządowców, uzyskała 7,5 proc.

- Reklama -

– Uważam, że jest sukcesem poprawienie swojego wyniku względem wyborów parlamentarnych przez formację, która pierwszy raz startuje w wyborach samorządowych. Wszystkie dotychczas formacje, w ciągu ostatnich 20 lat, które wchodziły do parlamentu jako nowe formacje i startowały w wyborach samorządowych, albo nie przekraczały progu, albo miały wynik słabszy niż w wyborach parlamentarnych. My widzimy pewną poprawę. To nie jest wielki sukces, ale to jest progres. To jest coś, czego potrzebowaliśmy – powiedział Bosak.

Podkreślił, że Konfederacja wyprzedziła Lewicę, o co walczyli także w wyborach do Sejmu. – Bardzo się z tego cieszę, bo uważam, że w tej chwili Lewica reprezentuje bardzo szkodliwy zbiór postulatów. Cieszymy się też z tego, że przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, które są zresztą dla nas łatwiejsze i będą nam sprzyjać – powiedział Bosak.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Wicemarszałek Sejmu skomentował także wstępne wyniki walki o fotel prezydenta Warszawy, które według sondażu exit poll Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze z wynikiem 59,8 proc., a Przemysław Wipler otrzymał 3,9 proc.

Bosak ocenił, że wygrana Trzaskowskiego nie jest wielkim zaskoczeniem, a Warszawa ciągle czeka na kandydata, który będzie stał w opozycji do „warszawskiego establishmentu” i „który rozpocznie swoją kampanię kilka lat do przodu, okaże serce do walki o to miasto i zbuduje wiarygodność wśród wyborców”.

O kampanii Wiplera powiedział, że ten zaczął ją za późno. – To nie zarzut, to ocena. Zaczął swoją kampanię w momencie zarejestrowania swojej kandydatury. Kandydat, który chciałby wygrać z Rafałem Trzaskowskim, powinien zacząć dwa lata wcześniej – podkreślił Bosak.

Wyniki exit poll wyborów samorządowych zostały przygotowane przez pracownię Ipsos na podstawie badania, które przeprowadzono w dniu głosowania przed 970 lokalami wyborczymi w Polsce. Po zakończeniu ciszy wyborczej na antenach Polsatu, TVN i TVP zaprezentowano m.in. prognozy dla sejmików wojewódzkich oraz sześciu miast: Gdańska, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, Wrocławia.