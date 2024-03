Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy w obronie TEGO miejsca. „Mamy realny plan”

- Reklama -

Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do rady miasta w Lublinie są za ochroną Górek Czechowskich, około 100-hektarowego terenu zielonego. Zapowiedzieli starania o jego odkupienie i urządzenie dużego parku, bez zabudowań.

Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do rady miasta w Lublinie mówili w czwartek o znaczeniu Górek Czechowskich, zarówno pod względem przyrodniczym, pod względem historii i tożsamości oraz miejsca rekreacji dla mieszkańców.

- Reklama -

„Mamy realny plan, jak rozwiązać kryzys związany z tym, że prywatny właściciel chce zabudować ten teren, ale jest to niemożliwe i wysoce niemoralne. Występujemy z takim programem, żeby wystąpić do instytucji europejskich we współpracy ze stroną społeczną, z organizacjami proprzyrodniczymi i we współfinansowaniu odkupić ten teren, przerabiając go na jeden duży park, żebyśmy mogli jako cała społeczność Lublina troszczyć się o to ważne miejsce” – mówił jeden z kandydatów, Rafał Kulicki.

Ubiegający się o fotel prezydenta miasta Marcin Nowak zapowiedział, że jak wygra wybory, zrobi wszystko, aby Górki Czechowskie zostały terenem zielonym, służącym mieszkańcom Lublina.

WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich budzi w Lublinie od wielu lat silne emocje. W kwietniu 2019 r. kwestia ich zagospodarowania była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, czy zgadzają się na częściowe ich zabudowanie. Referendum okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji – 12,91 proc. – ale większość uczestników – 67,7 proc. – była przeciwna zabudowie.

Uchwalone w lipcu 2019 r. studium dopuszcza zabudowę mieszkaniową na ok. 25 ha na Górkach Czechowskich, które mają ponad 100 ha powierzchni. We wrześniu 2019 r. miasto zawarło z właścicielem terenu Górek – spółką TBV – umowę, na mocy której deweloper sprzedał miastu za 1 zł 77 ha terenu Górek Czechowskich, na którym ma urządzić park naturalistyczny kosztem 10 mln zł.

Instytut Pamięci Narodowej przekazał w ub.r., że w ciągu trzech lat badań na Górkach Czechowskich odnaleziono szczątki ponad 40 osób. Celem prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych była weryfikacja miejsc, w których mogły znajdować się masowe groby ofiar egzekucji z okresu II wojny światowej.