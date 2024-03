Masowe protesty rolników w Polsce

- Reklama -

20 marca w całej Polsce trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się zielonej polityce Unii Europejskiej. Przed 12. protesty wciąż przebiegają spokojnie.

Rolnicy mówią stanowcze „NIE” polityce rolnej Brukseli. Nie tylko w Polsce, lecz także m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech, Rumunii, Grecji czy Niderlandach, odbywają się protesty.

Rolnicy wskazują, że forsowany przez Komisję Europejską tzw. europejski Zielony Ład oraz niekontrolowany import towarów – m.in. z Ukrainy – uderza w rolnictwo państw członkowskich. Podkreślają, że unijne przepisy oznaczają wzrost kosztów produkcji.

Mazowsze

Rolnicy zablokowali wiele skrzyżowań na drogach woj. mazowieckiego, blokują m.in. skrzyżowanie DK92 z trasą S17 w okolicy miejscowości Zakręt. Przyjechało tam kilkaset ciągników i samochodów.

Blokady obejmują też ronda w Jabłonnie (na granicy z Warszawą) czyli DK61, oraz ronda w Nieporęcie – skrzyżowanie DW631 z DW633 – o czym informowała Komenda Stołeczna Policji (KSP).

Na miejscu policja informuje kierowców o możliwych objazdach, zaleca korzystanie z tras alternatywnych.

Rano, rolnicy rozpoczęli protest w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski), następnie ciągniki przejechać miały drogą krajową numer 2 i 92 przez Kałuszyn i Mińsk Mazowiecki do Zakrętu w powiecie mińskim, gdzie blokowane jest rondo.

Protest rolników w Zakręcie rozpoczął się przed godz. 10., a zakończenie planowane jest na godzinę 19. Zgromadzeni mają ze sobą transparenty z hasłami: „Jesteśmy rolnikami nie żebrakami”, „Przepraszamy za utrudnienia, ale mamy Zielony ład do Obalenia”, czy „Głód poczujesz, rolnika uszanujesz”. Trasa S17 jest zablokowana na wysokości południowej obwodnicy Warszawy.

KSP poinformowała, że w związku z planowanym protestem i nadjeżdżającymi ciągnikami rondo przy DK92 w miejscowości Zakręt zostało wyłączone z ruchu.

„Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego, zalecamy objazd w miejscowości Zakręt ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy, należy kierować się drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe” – napisała KSP na platformie X.

Podała też, że pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. „Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK50 do autostrady A2 i DK92” – wyjaśniła KSP.

Z kolei GDDKiA przekazała, że blokady na Mazowszu występują też na skrzyżowaniach: DK10 z DK60 w Drobinie, DK19 z DW698 w Łosicach, S17 z DK2 w Warszawie, DK61 z ul. Modlińską w Warszawie i na DK50 z DK62 w Wyszogrodzie. Utrudnienia są też na DK19 w pobliżu miejscowości Kózki, DK50 w Ciechanowie, DK60 w okolicach miejscowości Ościsłowo i na DK7 w Kazuniu Nowym.

Wielkopolska

W związku z rolniczą blokadą w środę rano wstrzymano ruch na drodze ekspresowej S5 między Kościanem a Mosiną – podała GDDKiA. Według danych policji, w całym regionie zaplanowano ok. 100 protestów, w których może wziąć udział około 16 tys. osób.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował po godz. 10, że spośród 104 oficjalnie zgłoszonych protestów w regionie rozpoczęła się ponad połowa.

– W pozostałych miejscach pojazdy rolnicze dojeżdżają. Sumując zgłoszenia organizatorów i przekazywane informacje, w tych zgromadzeniach łącznie może wziąć udział około 16 tys. osób – powiedział policjant.

Małopolska

Rolnicy z Podhala wyjechali w środę ciągnikami na zakopiankę, czyli drogę krajową nr 47. Na trasie w obu kierunkach tworzą się spore utrudnienia. Rolnicza blokada trwa także na przejściu granicznym ze Słowacją w Chyżnem.

Kawalkada ciągników wyruszyła po godz. 10.00 z Ludźmierza w kierunku Nowego Targu, gdzie ponad 100 ciągników ma wjechać na zakopiankę w kierunku Tatr. Rolnicy planują zawrócić na rondzie w Szaflarach i dalej jechać w kierunku Krakowa. Po przejechaniu około 12 km mają zawrócić w Rdzawce i wrócić tą samą trasą do Nowego Targu. Dalej chcą zjechać w mieście na główną arterię, czyli na al. Tysiąclecia. Mieszkańcy Nowego Targu muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

Rolniczy protest na zakopiance ma potrwać do godz. 16.00.

Protest podhalańskich rolników trwa od piątku na przejściu granicznym ze Słowacja w Chyżnem. W środę na granicy pojawiło się więcej rolników

Podlaskie

Główne drogi dojazdowe do Białegostoku są zablokowane przez protestujących rolników. Policja organizuje objazdy; często możliwe są one jedynie bocznymi lub polnymi drogami. Z powodu blokad, w części szkół regionu odwołano lekcje. Większość protestów w Podlaskiem ma trwać do wieczora.

Przed południem zablokowane były wszystkie główne drogi dojazdowe do Białegostoku. Rolnicy protestują m.in. na drogach krajowych nr 19 w Kurianach, na dk nr 8 na węźle Sielachowskie, na dk nr 65 na skrzyżowaniu z ul. Dzikowską w Fastach, czy na dk nr 65 w Grabówce. Zablokowane są też drogi w: Wasilkowie, Nowodworcach, Kleosinie i Stanisławowie, a przez to niemożliwy jest dojazd do Białegostoku.

Śląsk

W środę o godz. 5.00 rolnicy rozpoczęli protest, który odbywa się wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zablokowali ul. Jagiellońską, Lompy, Reymonta i Ligonia, na które wyjechało około 50 ciągników. Rozstawili również stoiska, na których rozdają owoce i przekonują mieszkańców miasta do swoich argumentów. Utrudnienia mają potrwać do godz. 19.00.

Wojewoda Wójcik wyszedł do rolników przed godz. 10.00 i podziękował im za pokojowy protest. Następnie odebrał zapisane postulaty, które zobowiązał się przekazać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pomorze

„Rolnicy z powiatu chojnickiego w środę, 20 marca punktualnie o godz. 7.00 zablokowali drogę krajową 22 między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. Protesty trwają również m.in. na S7 czy w centrum Gdańska” – informuje portal Zawsze Pomorze.

– Walczymy o wspólne dobro dla wszystkich, nie tylko dla nas. „Zielony Ład” dotknie każdego, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność, jak i pracujących w dużych korporacjach – mówi Janusz Bieliński, kaszubski rolnik spod Chojnic.