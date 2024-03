Wipler utyskuje na Brauna. „Nielojalność i działanie, które szkodzi jedności Konfederacji” [VIDEO]

- Reklama -

Szeregowy poseł Konfederacji Przemysław Wipler grzmi, że Grzegorz Braun wykazuje się „nielojalnością i działaniem, które szkodzi jedności Konfederacji”. W ten sposób odniósł się do udziału prezesa Konfederacji Korony Polskiej w Honorowym Komitecie poparcia Janusza Korwin-Mikkego na prezydenta Warszawy.

Przypomnimy, że 12 grudnia 2023 r. Janusz Korwin-Mikke zapowiedział stworzenie kolejnego projektu politycznego – partii KORWiN. „Czas ugasić jeszcze jeden pożar, zdmuchnąć jeszcze jedną świecę, zamknąć poprzedni i otworzyć kolejny rozdział. Już jutro o 12:00 konferencja prasowa ws. nowego projektu politycznego” – napisał na portalu X Korwin-Mikke. Było to w dniu „interwencji gaśnicowej” Grzegorza Brauna.

„JKM zapowiada powstanie nowej partii konkurencyjnej wobec Konfederacji. Połączcie kropki” – skomentował Wipler.

JKM zapowiada powstanie nowej partii konkurencyjnej wobec Konfederacji. Połączcie kropki. https://t.co/qnMkAX42Wz — Przemysław Wipler (@Wipler1978) December 12, 2023

W marcu natomiast Grzegorz Braun został członkiem Honorowego Komitetu Poparcia dla Janusza Korwin-Mikkego na prezydenta Warszawy. „@JkmMikke ⁩ na prezydenta #Warszawa🇵🇱 Połączyłem kropki😉 i tak mi wyszło👇” – napisał Braun.

W rozmowie z Michałem Cichym Przemysław Wipler przypomniał, że tzw. incydent gaśnicowy miał miejsce dzień przed założeniem przez Korwin-Mikkego własnej partii. – Wtedy dużo osób spekulowało, że jest to jeden z pierwszych kroków, żeby prowadzić projekt, który jest na prawo od Konfederacji i że jedną z osób, która będzie go współtworzyć, będzie Grzegorz Braun – dodał.

– Ja wtedy podkreśliłem, że ja widzę, że to jest spójne, zbieżne i że to trochę może iść w tę stronę. My się nie różnimy co do pryncypiów, my nie różnimy się co do wartości, my się różnimy co do tego, co polityk może, co polityk powinien i jakich może używać metod i środków – wskazał Wipler.

– Jest to niezrozumiałe dla mnie, jako członka klubu Konfederacji, ponieważ Grzegorz Braun jest członkiem Rady Liderów Konfederacji. Rada Liderów zatwierdziła kandydatów na prezydentów wszystkich stolic regionów, każdy z nas przechodził przez weryfikację Rady Liderów i rekomendację Rady Liderów, czyli naczelnego ciała zarządzającego Konfederacją, na prezydenta Warszawy dostał Przemysław Wipler – mówił Wipler.

– Wspieranie innych kandydatów, co ma miejsce nie tylko w Warszawie, którzy startują z konkurencyjnych do komitetu założonego przez kofnederatów, czyli komitetu Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, jest – powiem to wprost – nielojalnością i działaniem, które szkodzi jedności Konfederacji – grzmiał.