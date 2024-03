Bezpłatna komunikacja i dofinansowanie kastracji kota. Konfederacja poparła byłego kandydata Lewicy Razem

- Reklama -

Kandydatem Konfederacji na prezydenta Kielc został Kamil Suchański, który w przeszłości związany był z Lewicą Razem.

Dawid Lewicki, lider Konfederacji w województwie świętokrzyskim potwierdził, że wspólnym kandydatem na prezydenta Kielc z ramienia Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców został Kamil Suchański.

– Związek ma charakter ogólnopolski, więc praktycznie w całym kraju idziemy jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – mówi Dawid Lewicki w wywiadzie 2tygodnika kieleckiego.

– Kamil Suchański złożył propozycję niektórym naszym działaczom, aby startować z nim do Rady Miasta Kielce i będziemy korzystać z tej opcji – zapowiada.

„Doszły mnie słuchy, że w Kielcach kandydatem na prezydenta z Konfederacji i Bezpartyjnych jest syn byłego pierwszego sekretarza KW PZPR, który w ramach kampanii głosi tezę o konieczności wprowadzenia komunikacji 'za darmo’. Prawda to?” – zareagował na tę wiadomość redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

Doszły mnie słuchy, że w Kielcach kandydatem na prezydenta z Konfederacji i Bezpartyjnych jest syn byłego pierwszego sekretarza KW PZPR, który w ramach kampanii głosi tezę o konieczności wprowadzenia komunikacji „za darmo”. Prawda to? — Tomasz Sommer (@1972tomek) March 14, 2024

Rzeczywiście – ojciec Suchańskiego to były sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kielcach i członek SLD, ale tylko na tej podstawie nie powinno się oceniać lokalnego polityka, bo w końcu nie odpowiada on za swojego ojca.

Problem w tym, że sam Kamil Suchański też od początku kroczy lewą stroną ścieżki politycznej i w 2014 roku startował w wyborach z ramienia Lewicy Razem, a w 2015 z własnego komitetu, ale z poparciem SLD Lewicy Razem i Platformy Obywatelskiej. Suchański należał także do lewicowego Stowarzyszenia Domu Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza.

Postulaty Suchańskiego

Trudno też uwierzyć w to, że poglądy polityka nagle się zmieniły, gdyż do wyborów idzie on z takimi postulatami jak m.in. „bezpłatna” komunikacja miejska, utworzenia okna życia dla zwierząt, czy zwiększenie kwoty przeznaczonej na talony na sterylizację i kastrację zwierząt. W Radzie Miasta natomiast Suchański głosował np. za przekazaniem 3 milionów złotych z podatków mieszkańców na stadion Iskry Kielce.

Suchański poglądy ma co najwyżej centrolewicowe i nie jest mu nawet blisko do prawicy, czy chociaż liberalizmu.

