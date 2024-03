Szef NATO odpowiada papieżowi

- Reklama -

Szef NATO Jens Stoltenberg odpowiedział papieżowi Franciszkowi, który w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji sugerował, że Ukraina powinna się poddać.

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji.

- Reklama -

– Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo „negocjować” jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził Ojciec Święty.

To już kolejne słowa przywódcy katolików na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, które budzą spore kontrowersje.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Na wywiad Franciszka dla szwajcarskich mediów zareagowała już strona ukraińska.

Czytaj więcej: Ukraina odpowiada na słowa papieża Franciszka o „białej fladze”

Teraz papieżowi odpowiedział także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem w Brukseli.

– Kapitulacja nie oznacza pokoju. Wojnę wszczął prezydent Rosji Władimir Putin i może ją zakończyć choćby dzisiaj, natomiast Ukraina nie ma takiej możliwości – powiedział szef NATO.



– To nie jest czas, aby rozmawiać o kapitulacji Ukraińców. To byłaby tragedia dla Ukraińców. Byłoby to także zagrożeniem bezpieczeństwa nas wszystkich – dodał.



– Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej – podkreślił Jens Stoltenberg, cytowany w poniedziałek przez „The Guardian”.