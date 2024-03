Ukraina odpowiada na słowa papieża Franciszka o „białej fladze”

- Reklama -

„Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi” – oświadczył w niedzielę szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w reakcji na słowa papieża Franciszka, który w kontekście Ukrainy mówił „odwadze białej flagi, by negocjować”.

„Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo: negocjować jest odważne” – powiedział Franciszek w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji.

„Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać je na równi i nazywać to +negocjacjami+” – zareagował na platformie X Kułeba.

The strongest is the one who, in the battle between good and evil, stands on the side of good rather than attempting to put them on the same footing and call it “negotiations”.

At the same time, when it comes to the white flag, we know this Vatican's strategy from the first half…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2024