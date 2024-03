Korwin-Mikke i Żółtek połączą siły? „Rozmowy trwają”

- Reklama -

Stanisław Żółtek i Janusz Korwin-Mikke znów pójdą razem do wyborów? Rozmowy w sprawie wspólnego startu do Parlamentu Europejskiego trwają. Szef partii PolEXIT stawia jednak warunek.

– Konkretnych decyzji nie ma, ale rozmowy z Januszem Korwin-Mikkem trwają. Atmosfera tych rozmów jest przyjazna – przekazał w rozmowie z gazeta.pl Żółtek.

Przyznał też, że nie jest wykluczony wspólny start więcej niż tylko tych dwóch środowisk – partii KORWiN i partii PolEXIT. Żółtek stawia jednak potencjalnym koalicjantom jeden warunek, dotyczący nazwy komitetu. Może być ona wieloczłonowa, ale ma się w niej znaleźć „PolEXIT”.

– W innym przypadku, przy starcie Konfederacji w wyborach, nie widzę szans na wygraną naszego środowiska. PolEXIT jest zwycięski – ocenił.

O tym, że prowadzone są takie rozmowy mówił też Janusz Korwin-Mikke. – Wszystko jest możliwe i rozważane – powiedział gazecie.pl. Szef partii KORWiN skupia się jednak na razie na kampanii samorządowej.

Przypomnijmy, że w grudniu 2023 roku wraz z utworzeniem nowego projektu politycznego Korwin-Mikkego (partii KORWiN) ogłoszono start Stanisława Michalkiewicza w eurowyborach.

– Otóż ja już nie zamierzałem nigdy brać udziału w życiu politycznym , ale skłoniła mnie do zmiany decyzji konferencja prasowa jaka się odbyła w Parlamencie Europejskim po głosowaniu ws. nowelizacji Traktatu Lizbońskiego. Tam na tej konferencji wystąpił pan Włodzimierz Cimoszewicz, pan Leszek Miller i pan Marek Belka. No i nie tylko wyrazili entuzjazm do tej inicjatywy traktatu lizbońskiego, ale ofuknęli, skrytykowali tych wszystkich, którzy entuzjazmu nie wykazują, więc zrozumiałem, że ci ludzie mimo upływu ponad 30 lat od transformacji ustrojowej u upadku Związku Radzieckiego nie mogą bez niego wytrzymać – mówił w grudniu Michalkiewicz.