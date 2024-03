Dziambor na państwowym garnuszku. Michalkiewicz: „To lepiej niż użerać się z matołami w szkole” [VIDEO]

- Reklama -

Gościem Tomasza Sommera na nowym kanale NCZAS EXPRESS był Stanisław Michalkiewicz. Rozmowa dotyczyła m.in. dalszych losów Artura Dziambora i partii Wolnościowcy oraz najnowszego sondażu, z uwzględnieniem partii KORWiN.

– Doszło do trzech znamiennych epizodów – zaczął Sommer i przytoczył informację o rozwiązaniu partii Wolnościowcy, co niektórzy łączą z objęciem posady dyrektora Departamentu Marketingu i Komunikacji w Porcie Gdańsk przez Artura Dziambora.

– To lepiej niż użerać się z matołami w szkole – stwierdził Michalkiewicz.

Przypomnijmy, że w poniedziałek poinformowano o zakończeniu działalności partii Wolnościowcy. Decyzją zarządu partii została ona rozwiązana. „Przepraszamy tych, których nadzieje zawiedliśmy” – napisano w mediach społecznościowych.

– To, że ta partia Wolnościowcy zniknie, to ja przewidywałem od samego początku, z tej przyczyny, że (…) trzeba sekretariat prowadzić, papiery wysyłać, to jest ciężka robota – podkreślił Sommer.

Zaznaczył, że „zastanawiał się nad kampanią Konfederacji i brakowało mu czynnika wyjaśniającego, dlaczego były takie, a nie inne zachowania i teraz ten czynnik wyjaśniający się pojawił”.

Notowania partii KORWiN i Mentzen na giełdzie

– Ujawniła się „wycena” partii KORWiN, pierwsza i „protokół jeden procent” się odpalił – skomentował Sommer. – Oszałamiające perspektywy – skwitował Michalkiewicz.

– Trzecie wydarzenie to jest wiekopomna zapowiedź prezesa Mentzena, która przedstawił jednak istotę swojego przedsięwzięcia, że będzie wprowadzał wszystko na giełdę – powiedział Sommer.

– To dobrze, rozumiem, że dlatego na temat zamierzeń Konfederacji wypowiada się Wielce Czcigodny poseł Wipler. Na przykład ostatnio oświadczył, że czy nam się to podoba, czy nie, to wojna na Ukrainie jest naszą wojną – odparł Michalkiewicz.

– No tak, bo jak Konfederacja ma być teraz spółką giełdową, to przecież trzeba dbać o to, żeby akcje szły w górę – wskazał Sommer.

– A kiedy będą szły w górę? Wtedy, kiedy Konfederacja będzie tylko zatwierdzone treści głosiła – zaznaczył Michalkiewicz.

– Będzie jak redaktor Stanowski dzwoniła tam, gdzie trzeba – dodał prowadzący.