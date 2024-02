Braun: „Dobrze, że Mentzen S.A., a nie Mentzen SS” [VIDEO]

- Reklama -

Jednym z tematów rozmowy Tomasza Sommera z Grzegorzem Braunem było wejście na giełdę spółki Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji był tym faktem zaskoczony.

– To ciekawa sprawa, bo to znaczy, że Konfederacja poniekąd wchodzi na giełdę. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć i być z tego dumnym, czy też powinno mnie to lekko zaniepokoić, ponieważ sam nigdy nie planowałem kariery gracza giełdowego i nie chciałbym ani samemu pogrywać, ani nie chciałbym żeby mną grali. Zastanawiam się, czy to się da rozpiąć jakoś – odparł Grzegorz Braun, odnosząc się do informacji, które pokazał mu Tomasz Sommer.

„Jestem na dobrej drodze do spełnienia swojego wielkiego biznesowego marzenia – idę na giełdę. A tak dokładniej to nie ja, tylko moja firma Mentzen S.A.” – zacytował Mentzena Sommer.

– Może to jest dobra wiadomość, może kolega znalazł drogę życia, którą chce postępować i nie należy z tego ani szydzić ani przeszkadzać – wtrącił poseł Konfederacji.

„Akcje, które zamierzam sprzedać w ofercie publicznej, która niedługo się pojawi, to będą akcje Mentzen SA, czyli takiej spółki holdingowej względem Kancelarii Mentzen sp. z o.o. W tym momencie kończę przygotowania do rozpoczęcia tej oferty publicznej akcji mojej spółki” – cytował dalej Sommer i dodawał, że „jeśli (Mentzen – przyp. red.) kończy przygotowania, to znaczy, że one trwają już określony czas”.

– Dobrze, że Mentzen S.A., a nie Mentzen SS na przykład, prawda? Lepiej – skwitował Braun.

– Moim zdaniem, jeżeli Sławomir jest jednocześnie członkiem komisji finansów publicznych… – mówił Sommer. I faktycznie, Mentzen widnieje jako członek sejmowej komisji finansów na stronie Izby niższej polskiego parlamentu.

– To pewnie kolega naprawi ten błąd i jakieś niedopatrzenie, brak synchronizacji… bo rzeczywiście komisja finansów jest instancją niewątpliwie istotną w procedurze prawa podatkowego – wtrącił Braun.

– Powiedziałbym, że decyduje o wielu rzeczach – przyznał Sommer.

– No nie przesadzajmy, bo fasadowość całej tej komisji i wysokiej Izby trudno kwestionować, tym niemniej procedura prowadzi przez tę komisję – wskazał poseł.

– To wyjaśnia te wszystkie niewyjaśnione historie, które tak wiele osób dziwiły, bo spółka giełdowa, jeszcze w dodatku zajmująca się finansami, podatkami, doradztwem różnego rodzaju, prawnym też, nie znosi kontrowersji – stwierdził Sommer.

– W sumie powinno ci się to podobać, że rozwój projektów politycznych prawackich, liberalnych w sferze gospodarczej, że być może jest to logiczna konkluzja. Nie, nie jest tak? – pytał w dalszej części programu Braun.

– Nie do końca, zwłaszcza, że nasza giełda jest państwowa – wskazał Sommer.

– Żarty, żarty, mnie tylko rzeczywiście przyprawia o głębszą zadumę to, że projekt polityczny, w którym działam, okazuje się spięty z przedsięwzięciem biznesowym poprzez unię personalną, która manifestuje się w tytule, nazwisko jest nazwiskiem lidera, jednego z członków Rady Liderów Konfederacji – skwitował Braun.