Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem Piotra Barełkowskiego w Mediach Narodowych. Polityk mówił m.in. o wojnie na Ukrainie i udziale w niej Polski.

– Udostępniliśmy nasze terytorium w charakterze zaplecza frontu ukraińskiego, wyprzedaliśmy nasze aktywa – nie, co ja mówię… (…) oddaliśmy wszystko Ukrainie – wskazał Braun.

– Teraz jesteśmy popychani przez jakąś frakcję, partię wojenną, która jeszcze za mało na tym wszystkim zarobiła. Być może spieszą się przed nadejściem (Donalda – przyp. red.) Trumpa, żeby wkręcić nam przynajmniej rękę, nogę w tę kosiarkę, żeby ta sprawa była już nie do odkręcenia – dodał, mówiąc o ewentualnym wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę.

Spotkanie w Paryżu

Przypomnijmy, że w poniedziałek w Paryżu odbyło się spotkanie przedstawicieli władz krajów europejskich ws. pomocy dla Ukrainy. Wśród propozycji pojawiła się idea wysłania żołnierzy z krajów NATO na front ukraiński.

Jest konieczna „mobilizacja” sojuszników Ukrainy i „wymaga ona twardych decyzji”, aby zwiększyć wsparcie dla Kijowa – oświadczył w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron na otwarciu międzynarodowej konferencji na temat pomocy dla Ukrainy.

„Widzimy, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, utwardzenie się Rosji”, czego dowodem ma być śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego – powiedział Macron.

Macron stwierdził, że „nie ma konsensusu” w sprawie wysłania wojsk zachodnich na Ukrainę, jednak „niczego nie należy wykluczać”. Od słów francuskiego przywódcy odcięły się m.in. Szwecja, Polska i Czechy oraz Słowacja.

Premier Słowacji Robert Fico stwierdził po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu, że panowała na nim prowojenna atmosfera. – Mogę potwierdzić, że są kraje, które są gotowe wysłać własne wojska na Ukrainę, są kraje, które mówią „nigdy”. Słowacja jest jednym z nich – powiedział w opublikowanym nagraniu Fico.

Po spotkaniu w Paryżu głos zabrał także prezydent Andrzej Duda. – Najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę i tutaj też nie było absolutnie porozumienia – powiedział na konferencji po spotkaniu w Pałacu Elizejskim Duda. – Te zdania są różne – dodał. Dwukrotnie podkreślił, że „absolutnie takich decyzji nie ma”.

– Nie było entuzjazmu – dodał, dopytywany przez dziennikarzy.

Psychopolitologia

– Proszę zauważyć, nikt tu nie mówi o pokoju, wszyscy mówią o eskalacji, wszyscy bredzą o tym, że mamy w tę studnię ukraińską bez dna sypać i pieniądze, i amunicję, i uzbrojenie. Dokąd? Aż do zwycięstwa. Pani Marszałek (Małgorzata – przyp. red.) Gosiewska, taki szczególny przykład, psychopolitologia się kłania. To ona, autorka hasła: „Na Moskwę” – powiedział Braun.

Przypomniał, że z mównicy sejmowej pytał „jak długo?”. Jak dodał, „odpowiedź zawsze brzmiała: «do zwycięstwa»”.

– Gdyby Anglosasi rzeczywiście chcieli pokoju, to mają do tego najprostszą drogę: wzmacniać Wojsko Polskie. To jest gwarancja pokoju w Europie Środkowej i wbrew pozorom, to nie instalacja baz, które są kosztowne, generują właśnie problemy rozmaite polityczne i eskalują sytuację, to nie zwiększa potencjału Wojska Polskiego – wskazał.

Braun stwierdził, że „dla Anglosasów jesteśmy potykaczem”. – Wojsko Polskie ma nie dysponować suwerenną zdolnością reagowania, projekcji siły poza własne granice, rozpoznania strategicznego. Nie, to ma być zastrzeżone dla towarzyszy amerykańskich, a my mamy być mięsem armatnim – skwitował.

Bazy CIA na Ukrainie

Poseł Konfederacji przypomniał, że „w kampanii prezydenckiej 2015 roku, swoim ledwo słyszalnym głosem, bez dostępu do mediów centralnych, reżimowych” mówił, że „nie pośle Polaków na wojnę ukraińską”. – Wtedy niektórzy się dziwili, o czym on mówi, to chyba teraz widać – dodał.

Braun wspomniał też o bazach CIA na Ukrainie i przypomniał, że „kto mówił o tych bazach w roku 2022, kto pytał w ogóle o te kwestie (…), to był odsądzany od czci i wiary”.

Przypomnijmy, że według informacji „New York Times” na Ukrainie znajdowało się dwanaście tajnych amerykańskich baz CIA i to mógł był jeden z powodów ataku Rosji na Ukrainę.