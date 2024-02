Protest rolników w Warszawie. Policja gasi ognisko, słomiany czołg, kłęby dymu pod Sejmem [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Protesty rolników w Warszawie rozpoczęły się na placu Defilad, skąd wkurzeni demonstranci przeszli ulicami stolicy pod Sejm. Tam czekały na nich ustawione barierki. Po drodze doszło do kilku incydentów.

Protestujący skandowali „chłopi razem”, nieśli transparenty, m.in. „My rolnicy – wolni Polacy zielonemu szaleństwu mówimy stop”, „Ja nie przetrwam Zielonego Ładu”, „Rolnik żywi, rolnik broni i głupotą tą przegoni”.

– To że tu jesteśmy, to nie jest sukces, tylko porażka rządzących. Domagamy się odstąpienia od błędnych i destrukcyjnych przepisów Zielonego Ładu oraz o uszczelnienie granic przed napływem różnego rodzaju produktów rolno-spożywczych spoza UE, a także obrony hodowli zwierzęcej w Polsce. To są postulaty, pod którymi podpisują się wszyscy, którzy przyjechali do Warszawy – mówił jeden z liderów protestów Szczepan Wójcik.

Pod Sejmem jeden z liderów protestu Szczepan Wójcik powtarzał, że nie ma żadnego porozumienia z rządem, podkreślał, że delegacja udająca się do Sejmu nie idzie podpisywać się pod ustępstwami, i że podstawowe postulaty rolników muszą być spełnione. Na spotkanie z marszałkiem Szymonem Hołownią udała się delegacja rolników.

Marsz otwierał rolniczy ciągnik z transparentem z hasłami: „Murem za rolnikiem”, „Jestem rolnikiem, nie niewolnikiem” i „Zielony ład = głód”.

Podczas marszu pod Sejm odpalono m.in. środki pirotechniczne, a z kamizelek rozpalono ognisko, które gasiła policja. Podczas tego incydentu doszło do drobnych przepychanek z funkcjonariuszami. Rolnicy okrzykami domagali się także zamknięcia granicy z Ukrainą dla produktów rolnych i kilkukrotnie odśpiewywali hymn narodowy.

