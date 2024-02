Antysystemowy czar prysł. Konfederacja i PJJ popierają polityka PiS-u

- Reklama -

Partia Polska Jest Jedna wyraziła we wtorek swoje poparcie dla Zbigniewa Czerwińskiego – kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania.

– Dołącza do nas liderka zarządu regionalnego partii Polska Jest Jedna Halina Bogusz. Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem informacje, że jest gotowa wystartować na naszych listach, jako że znamy się już ponad 40 lat. Mamy podobne początki samorządowe, Halina pomagała mi tworzyć samorząd studentów UAM w roku 1983 – poinformował we wtorek Czerwiński na konferencji prasowej.

- Reklama -

Bogusz podkreśliła, że „pomimo, że nie zgadzamy się w znaczącym stopniu z krajową polityką Prawa i Sprawiedliwości, to uważamy, że zjednoczenie prawicy w Poznaniu w tym roku jest czymś więcej, niż tylko hasłem «Zjednoczona Prawica», które znamy w kraju”.

– Uważamy, że możemy się różnić, ale zobowiązani jesteśmy współpracować. Uważamy, że program, który przedstawił Zbigniew Czerwiński jest programem, pod którym możemy się podpisać w całości. Jest to program dobry dla Poznania, program, który może spowodować renesans tego miasta, na który wszyscy czekamy – i to na różnych poziomach. Zarówno na poziomie infrastruktury, co do której byliśmy doświadczani przez ostatnie wiele lat rządów pana prezydenta (Jacka) Jaśkowiaka z powodu wielu rozkopów i ciągnących się w nieskończoność remontów, ale także na poziomie na przykład edukacji, na poziomie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – to także jest bardzo ważne dla naszego ugrupowania – powiedziała Bogusz.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

W ub. tygodniu poparcie dla Czerwińskiego wyraziło także środowisko Konfederacji, o czym poinformowano na wspólnej konferencji prasowej wraz z Piotrem Tuczyńskim z Nowej Nadziei.

Kiedy Czerwiński ogłaszał swój start w wyborach na prezydenta Poznania, poseł Szymon Szynkowski vel Sęk, szef struktur PiS w stolicy Wielkopolski, podkreślał, że Czerwiński nie jest tylko kandydatem PiS. – Ta propozycja jest szersza, ta propozycja odwołuje się do szerszej ilości środowisk i wynika też z refleksji większej ilości środowisk, niż tylko środowisko PiS – wskazywał.

Czerwiński (ur. w 1961 r.) to wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest absolwentem historii na UAM oraz rachunkowości na UEP w Poznaniu. Od roku jest 1989 przedsiębiorcą. Za działalność antysocjalistyczną od roku 1978 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

W wyborach samorządowych Czerwiński zmierzy się z obecnym prezydentem Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, oraz adwokatem Przemysławem Plewińskim, który będzie ubiegał się o urząd prezydenta Poznania jako kandydat Trzeciej Drogi – to na razie trzej oficjalni kandydaci na urząd prezydenta miasta w najbliższych wyborach.