Konfederacja wspiera protestujących rolników. Braun: „Ta walka trwa i być może dopiero się zaczyna” [VIDEO]

Konfederacja wykazuje solidarność z protestującymi rolnikami i przestrzega, że unijna polityka klimatyczna „nas zniszczy”. – Ta walka trwa i być może dopiero się zaczyna – zapowiada Grzegorz Braun.

Konferencję prasową Konfederacji otworzył poseł Braun, który mówił, że wita w Warszawie „rolników, producentów rolno-spożywczych, przedsiębiorców całą gębą, takich którzy rozumieją rynek, rozumieją nowoczesny świat”.

– Witamy i z ulgą oddychamy, że wreszcie przybyli z odsieczą w walce nierównej, którą prowadzimy wszyscy z eurokołchozem. Nie do takiej Unii Europejskiej wstępowaliśmy, nie do takiej UE byli polscy rolnicy zapraszani. Byli zapraszani do wspólnoty wolnego obrotu handlowego, podróżowania, przemieszczania się i to nam wszystkim się podobało – mówił Braun.

Przekonywał, że dzisiaj „Unia to właśnie eurokołchoz” i projekt „zamordystyczny”. – Zielony ład to zielony obłęd. Fit for 55 to jest koncepcja zaorania polskiego rolnictwa własnymi, naszymi rękoma. Rząd, władze warszawskie, nie bronił polskiego rolnika, wręcz przeciwnie. PiS-PO, może z różnym natężeniem entuzjazmu, ale nakładają na polskiego rolnika wszystkie te ciężary. Cała ta obłędna polityka skutkująca rygorami, którym coraz trudniej sprostać, ale polski rolnik sobie z tym radzi. Tyle tylko, że ukraiński rolnik, a może nawet nie rolnik, tylko oligarcha od produkcji zboża technicznego, nie musi tych wszystkich wyśrubowanych norm spełniać, a polski rolnik musi – wskazywał poseł Konfederacji.

Podkreślał, że przy obecnych zasadach nie ma mowy o wolnym rynku, tylko o nieuczciwej konkurencji. – Podwyżki cen energii, paliw, gaz, benzyna, ślad węglowy. Za chwilę polski rolnik, ten, który nie będzie jeszcze zaorany reglamentacją prawa do gospodarowania u siebie, ten zostanie wywłaszczony właśnie z tego powodu, że nie będzie się legitymował jakimś certyfikatem koszerności węglowej – kontynuował Braun.

Według Brauna, „Konfederacja od zawsze stoi na gruncie zdrowego rozsądku zarówno w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej”. Dlatego też, jak przekonywał, Konfederacja od początku w tych protestach staje ramię w ramię z rolnikami.

– Ta walka trwa i być może dopiero się zaczyna. Właśnie rolnictwo jako być może ostatnia sieć polskich patriotów zorganizowanych, normalnych, takich co nie dali się jeszcze zwariować, dlatego że stoją twardo na gruncie, no właśnie, na ziemi stoją twardo i tej ziemi bronią, a broniąc ziemi, broniąc prawa do produkowania, czy to ziarna, czy różnych innych produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego. Rolnicy w gruncie rzeczy bronią Rzeczypospolitej, dlatego że bronią suwerenności narodu polskiego, bronią naszej samowystarczalności żywnościowej, a bez tego nie będzie mowy o niczym. O żadnej polityce, o żadnym stawaniu na wysokości zadania i skończą się możliwości sprostania wyzwaniom w polityce międzynarodowej, jeśli Polacy będą na krótkiej smyczy, na pasku międzynarodowych oligarchów – podsumował Braun. Cała konferencja do obejrzenia poniżej.

