Żołnierz dokonał samospalenia przed ambasadą Izraela w Waszyngtonie [VIDEO 18+]

Amerykański żołnierz podpalił się w niedzielę przed ambasadą Izraela w Waszyngtonie. Po akcji ratunkowej policji i służb specjalnych mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Najnowsze doniesienia są takie, że jego życia nie udało się uratować.

Rzecznik amerykańskich sił powietrznych potwierdził, że samospalenia próbował dokonać lotnik w czynnej służbie. Po ugaszeniu ognia został przetransportowany do najbliższego szpitala, ma rozległe obrażenia.

Rzecznik ambasady Izraela poinformował, że tożsamość mężczyzny jest nieznana i „żaden pracownik ambasady nie odniósł obrażeń”.

Choć tożsamość nie jest znana rzecznikowi ambasady Izraela, to na podstawie filmów wiadomo, że ofiara to 25-letni Aaron Bushnell.

Media głównego nurtu nie piszą wprost, jaki był powód samospalenia, ale chodzi o zdecydowany sprzeciw wobec działań Izraela w kwestii Palestyny i w samej Strefie Gazy. Tuż po podpaleniu słychać, jak kilkukrotnie krzyczał: „Wolna Palestyna”.

Dziennikarka Talia Jane napisała w mediach społecznościowych, że mimo kilkugodzinnej walki życia żołnierza nie udało się uratować. Podkreśliła, że jest w kontakcie z jego rodziną, która wyraziła zgodę na publikacje informacji.

Podobny incydent miał miejsce w grudniu ub. roku w pobliżu izraelskiego konsulatu w Atlancie. Według policji był to wówczas „bez wątpienia skrajny akt protestu politycznego”.

