Szef ukraińskiego wywiadu zapytany o śmierć Nawalnego. Jego odpowiedź niektórych zaskoczyła [VIDEO]

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow powiedział w niedzielę, że – według jego wiedzy – lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych w kolonii karnej na północy Rosji – podał portal Ukrainska Prawda.

– Muszę cię rozczarować, ale wiemy, że (Nawalny) faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi. I jest to mniej więcej potwierdzone. To nie jest wzięte z internetu, ale, niestety, to śmierć naturalna – odpowiedział Budanow na pytanie dziennikarza podczas konferencji „Ukraina. 2024 rok” w Kijowie.

Aleksiej Nawalny, przeciwnik polityczny Władimira Putina, zmarł nagle 16 lutego w kolonii karnej na Dalekiej Północy Rosji. Władze więzienne informowały rodzinę zmarłego, że zmarł on śmiercią naturalną, ale ponad tydzień zwlekały z przekazaniem matce ciała opozycjonisty.

