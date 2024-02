Platforma X cenzuruje protest rolników. Ugięła się pod „rządowymi nakazami”

- Reklama -

Platforma społecznościowa X przyznała się w czwartek do usunięcia kont i publikacji związanych z trwającymi w Indiach protestami rolników, którzy domagają się m.in. wyższych gwarantowanych cen skupu ich plonów. Jak podano w oświadczeniu, działania podjęto zgodnie z „rządowymi nakazami”.

„Indyjski rząd wydał zarządzenia wykonawcze wymagające od platformy X podjęcia działań na określonych kontach i publikacjach, pod groźbą potencjalnych kar, w tym wysokich grzywien i pozbawienia wolności” – poinformowała firma X.

W komunikacie nie podano skali usunięć, ale platforma zapewniła, że „nie zgadza się z tymi działaniami” i że są one równoznaczne z ograniczaniem wolności słowa.

Gazeta „Hindustan Times” podała, że „nadzwyczajne” nakazy blokowania zostały wydane w zeszłym tygodniu.

Doniesienia te pojawiły się po tygodniu protestów tysięcy indyjskich rolników, którzy zmierzają do Delhi. Policja zatrzymała ich ok. 230 km na północ od stolicy. W środę rozwścieczeni rolnicy odpalili petardy w kierunku policji, która usiłowała rozproszyć ich gazem łzawiącym, jak to robiła w poprzednich dniach.

Rolnicy domagają się m.in. uchwalenia wyższych gwarantowanych cen na produkty roślinne w całym kraju, a także podwyżek emerytur i umorzenia pożyczek.

Ponieważ rolnicy stanowią dużą grupę wyborców, a do wyborów pozostało kilka tygodni, protesty mogą stanowić wyzwanie dla premiera Narendry Modiego, który stara się o trzecią kadencję u władzy.