Przez kilka lat celowo oszpecała córkę. Potem prowadziła zbiórki na jej leczenie

- Reklama -

Lubelskie. 43-letnia kobieta w latach 2017-2024 celowo oszpecała swoje dziecko, wcierając mu toksyny w twarz, by mieć pretekst do prowadzenia zbiórek pieniędzy na walkę z nieznaną chorobą.

„Monika B. od 2017 do 2024 r. regularnie oszpecała własną 9-letnią córkę Julię wcierając jej w twarz toksyczną substancję. Wszystko po to, by wyłudzać setki tysięcy złotych na jej leczenie” – informuje na X portal Goniec.pl.

- Reklama -

43-latka miała znęcać się fizycznie i psychicznie ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką.

– Kobieta od 2017 roku doprowadzała do kontaktu skóry dziecka z nieustaloną płynną substancją toksyczną o cechach drażniących/żrących, powodując rozległe zmiany skórne w różnych fazach rozwoju – przekazał rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Andrzej Fijołek.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Sprawa jest przerażająca, bo, jak B. sama zaznaczała w opisach zbiórek, nie można było „nawet przytulić Julki, by ta nie cierpiała”.

– Doszło do trwałego, istotnego zeszpecenia dziecka, zaburzającego normalne społeczne funkcjonowanie człowieka i spełnianie adekwatnych do kolejnych etapów życia ról społecznych – przekazał policjant.

Twarz dziecka jest obecnie pokryta bliznami, stanami zapalnymi i martwą tkanką. Dziewczynka straciła też fragment prawego ucha.

Kobieta wykorzystywała rzekomo chorobę córki, by zakładać zbiórki na jej leczenie. Na jednej takiej zbiórce B. zarobiła 200 tys. złotych.

– Matce dziecka grozi do 15 lat pozbawienia wolności przy uwzględnieniu zmian treści przepisów w czasie najłagodniejszego dla niej zagrożenia karnego. Prokurator skierował wobec niej wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Dziś Sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy – przekazał rzecznik prasowy nadkomisarz Andrzej Fijołek.