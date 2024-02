Fiskus chciał przeprowadzić egzekucję na 5-latce

- Reklama -

Fiskus próbował zająć pieniądze 5-letniej polskiej dziecięcej aktorki, Aryi Białek, z powodu długów jej matki. Dziecku zajęto także świadczenie 500+.

Arya Białek ma 5 lat. Dziewczynka zarabia już własne pieniądze jako aktorka w reklamach. Zagrała już w ok. 20 kampaniach reklamowych takich marek jak Zalando, Nestle, Smyk czy Allegro.

- Reklama -

Pieniędzmi, które zarabia dziecko zainteresował się fiskus. Wszystko przez biznes matki dziewczynki – Anity Białek.

Kobieta jest właścicielką firmy transportowej, która popadła w długi przez to, że jeden z klientów nie zapłacił za usługi. W sumie firma ma długi wynoszące 130 tys. złotych.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Co to jednak ma wspólnego z zarobkami 5-latki? Otóż Urząd Skarbowy skontaktował się z agencjami reklamowymi, które zatrudniały dziecko, by wypłaty przelewał na konto skarbówki.

Sprawa wywołała spory skandal. W temacie wypowiedział się m.in. znany ekonomista szanowany w środowisku wolnościowym – prof. Robert Gwiazdowski.

– Urząd skarbowy nic nie może mieć do tych pieniędzy. To są pieniądze dziecka, które nie podlegają żadnemu zajęciu – powiedział ekspert.

To jednak nie wszystko, fiskus zablokował także świadczenie 500+, które także, przynajmniej w teorii, należy do dziecka.

– To wprost nieprawdopodobne, moje dziecko zostanie okradzione przez państwo, które już wiele razy pozwoliło okraść mnie innym oszustom? Doprawdy silne i potężne to państwo, które jedną ręką daje, a drugą zabiera – mówi rozgoryczona matka Aryi.

Sprawą zainteresowały się media – m.in. portal Wprost.pl. Medium opisało sprawę, o której zrobiło się głośno.

To pomogło. Portal poinformował właśnie, że po artykule Urząd Skarbowy odstąpił od egzekucji komorniczej na dziecku.