Kamala Harris zastąpi Joe Bidena?

Wiceprezydent USA – w wywiadzie dla „Wall Street Journal” – oświadczyła, że ​​jest „gotowa służyć” swojemu krajowi. Kontekstem wywiadu, który ukazał się 12 lutego, jest debata na temat wieku 81-letniego prezydenta Joe Bidena i jego zdolności umysłowych.

Wygląda na to, że Demokraci są gotowi pozbyć się już Bidena, który z kolejnymi „wpadkami” traci szansę na konkurowanie z Donaldem Trumpem. W wywiadzie Kamala Harris stwierdziła, że ​​jest „gotowa służyć krajowi i nie ma co do tego wątpliwości”. 59-letnia mocno lewicowa polityk Demokratów dodała, że „każdy, kto zobaczy ją przy pracy, wyciągnie wniosek (że jest) w pełni zdolna do przywództwa”.

Wywiad, jak podaje „Wall Street Journal”, został przeprowadzony na dwa dni przed publikacją druzgocących dla Bidena komentarzy amerykańskiego prokuratora na temat pamięci 81-letniego prezydenta. Robert Hur, prokurator specjalny prowadzący śledztwo w sprawie tajnych dokumentów, które posiadał amerykański prezydent, zrezygnował ze ścigania go, argumentując m.in., że ława przysięgłych uznałaby pewnie, że Biden stracił pamięć.

Media głównego nurtu przestały już ukrywać rozmaite „wpadki” obecnego prezydenta, co w sumie wygląda na kampanię „spiskowego” impeachmentu Bidena z roli kandydata na drugą kadencję. Na tle 77-letniego Donalda Trumpa, Biden to niedołężny starzec.

Dzień po opublikowaniu raportu prokuratury Kamala Harris stanęła w obronie prezydenta, skrytykowała „motywacje polityczne” raportu prokuratora i chwaliła sposób, w jaki rządzi Joe Biden. Coś się jednak zmienia…

Konstytucja amerykańska stanowi, że wiceprezydent zastępuje prezydenta w przypadku jego śmierci, ale też „niemożności sprawowania jego funkcji”. Już cztery lata temu podejrzewano, że w trakcie prezydentury Bidena może tu dojść do podmiany.