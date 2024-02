Bosak na prezydenta? Lider Ruchu Narodowego zdradza swoje plany

- Reklama -

Lider Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak gościł w programie „Sedno sprawy” Radia Plus. Polityk mówił o swoich planach dot. wyborów prezydenckich i skomentował słowa Donalda Trumpa na temat NATO oraz ostatni głośny tweet Donalda Tuska.

Konfederacja Wolność i Niepodległość planuje zorganizować prawybory, w których zostanie wyłoniony kandydat prawicowej formacji na prezydenta w 2025 roku. Pierwsze prawybory przed pięcioma laty, w których zwyciężył Krzysztof Bosak, cieszyły się sporym zainteresowaniem, a na finiszu nie brakowało zaskoczeń.

- Reklama -

Czytaj więcej: Mentzen zapowiada prawybory w Konfederacji. Oto, jak mogą wyglądać

Niedawno szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen powiedział, że „prawdopodobnie” weźmie udział w prawyborach.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Teraz lider Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak potwierdził w Radiu Plus, że także i on zamierza ponownie spróbować wejść do wyścigu o fotel prezydencki.

Bosak zapowiedział jednak, że jeśli nie uda mu się wygrać w prawyborach, to będzie wspierał tego kandydata, który zdobędzie najwyższe poparcie.

Bosak o Tusku i Trumpie

W tym samym programie Krzysztof Bosak skrytykował Donalda Tuska za jego tweety, w których premier warszawskiego rządu krytykował USA za decyzje ws. finansowania Ukrainy w wojnie z Rosją.

Bosak stwierdził, że Tusk „antagonizuje polityków, którzy być może zaraz będą rządzić Stanami Zjednoczonymi”.

Jednocześnie wicemarszałek negatywnie ocenił podejście Trumpa i Republikanów do wojny na Ukrainie.

W tym kontekście Bosak wskazał, że Polska powinna liczyć przede wszystkim na siebie, bo liczenie na sojusze jest „niebezpieczne, bo usypia czujność”. – Liczenie na sojuszników jest lekkomyślne – stwierdził narodowiec.