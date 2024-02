Jakoś trzeba to upchnąć. „Leasing socjalny” samochodów elektrycznych

- Reklama -

We Francji pojawiła się propozycja „leasingu socjalnego”. Projekt jest zarezerwowany dla Francuzów, których dochód podatkowy wynosi mniej niż 15 400 euro rocznie. Już pod koniec stycznia ponad 90 000 osób złożyło wniosek o korzystanie z samochodu elektrycznego za pośrednictwem tego systemu.

Państwo jest gotowe dotować ponad 25 000 pojazdów elektrycznych ramach „leasingu społecznego”. W tym celu jednak francuscy producenci mają „przyspieszyć tempo” produkcji aut elektrycznych, o co apelował w niedzielę Minister Przemysłu i Energii Roland Lescure.

To pomysł na zachęcenie do jazdy „elektrykami”, które furory na rynku specjalnie robią. Oferta dotowania takich aut jest jednak dla użytkowników ciekawa. Nic dziwnego, że do końca stycznia pojawiło się ponad 90 000 chętnych na skorzystania z samochodu elektrycznego za mniej niż 100 euro miesięcznie!

Taka opłata dotyczy samochodu miejskiego. 150 euro trzeba będzie płacić w przypadku samochodu rodzinnego (bez ubezpieczenia i serwisowania). W ramach systemu wynajmu jest też opcja późniejszego wykupu.

Program wystartował w grudniu 2023 roku i zarezerwowany jest na razie dla osób z bardzo skromnymi dochodami. Skorzysta tylko pewien procent chętnych. „Dzisiaj istnieje duży popyt, a nie mamy jeszcze wystarczającej liczby aut wytwarzanych we Francji” – tłumaczył minister.

Roland Lescure przypomniał, że do tego dotowanego przez państwo leasingu kwalifikują się wyłącznie pojazdy wyprodukowane we Francji lub w UE. Apelował też do rodzimych producentów o przyspieszenie produkcji. Zapytany, czy państwo jest gotowe sfinansować „50 000 samochodów” zamiast obiecanych 25 000, minister Lescure odpowiedział, że jest to możliwe, jeśli zdolności produkcyjne zostaną zwiększone.

W związku z dużym popytem, minister transformacji ekologicznej Christophe Béchu, zapewniał w styczniu, że rząd „współpracuje” w tym temacie z producentami samochodów. Według Lescure’a trzeba będzie jednak „trochę poczekać”, ponieważ system „padł ofiarą swojego sukcesu”. W nadchodzących miesiącach francuscy producenci zapowiadają wprowadzenie na rynek kilka modeli elektrycznych, takich jak np. Renault 5.

Ten „leasing socjalny” jest obecnie zarezerwowany dla osób z dochodem mniejszym, niż 15 400 euro rocznie, którzy przejeżdżają w ciągu 12 miesięcy ponad 8 000 km lub mieszkają dalej niż 15 km od miejsca pracy. Nie ma tu wkładu własnego. Wynajem planowany jest na trzy lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Państwo finansuje każdy wynajem maksymalnie do kwoty 13 000 euro.