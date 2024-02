Janusz Korwin-Mikke OSTRO o możliwości wybuchu wojny z Rosją: „Amerykanie każą swemu pachołkowi, czyli Polsce…”

- Reklama -

„Amerykanie każą swemu pachołkowi, czyli Polsce, kontynuować dzieło. Będą walczyć z Rosją do ostatniego Polaka” – Janusz Korwin-Mikke w mocnych słowach wypowiedział się na temat coraz potężniej narastających sugestii, że „Polska przygotowuje się do wojny z Rosją”.

Założyciel Najwyższego Czasu! od dawna już przestrzega przed dwoma, grożącymi nam kataklizmami: wojna domową oraz wojna światową.

- Reklama -

Bijatyka wariatów

Niedawno polityk w nagraniu na YouTube’ie odniósł się do ostatnich wydarzeń w kraju.

– No i teraz może dojść do wojny domowej. 30 proc. Polaków po jednej stronie, 30 proc. Polaków po drugiej stronie, a 40 proc. ludzi normalnych, albo takich, którzy się w ogóle nie orientują w polityce, będzie stało po środku i patrzyło na bijatykę tych wariatów – stwierdził Korwin-Mikke.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

– Więc taka wojna nam grozi. Dwie takie różne lewice, jedna taka lewica katolicka, a druga lewica raczej ateistyczna, będą się biły – dodał.

„Jak starczy dolców”

Korwin-Mikke wyjaśnił także, iż poza wojną domową „cały czas od dwóch lat grozi nam wojna światowa”, bo Stany Zjednoczone i Rosja nieustannie grożą sobie nawzajem.

Teraz, w ostatnim wpisie na Platformie X, szef partii KORWiN, rozszerzył tę wypowiedź:

„Anglosasi podpuścili Ukrainę, by podjęła wyzwanie Rosji; gotowi są walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca. Dziś Ukraina traci zapał do wojny. Więc Amerykanie każą swemu pachołkowi, czyli Polsce, kontynuować dzieło. Będą walczyć z Rosją do ostatniego Polaka – jak starczy dolców” – napisał, nie przebierając w słowach.