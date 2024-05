Korwin-Mikke: Dziewięć banków odmówiło nam założenia konta; OKW Gdańsk chciała nas ugrobić. Odwołaliśmy się do Sądu Najwyższego

- Reklama -

Demokracja i praworządność zostały przywrócone w Polsce na pełnej prędkości – tak twierdzi Ursula von der Leyen, a jej trzeba wierzyć, prawda? I to zapewne tylko przypadek, że akurat Janusz Korwin-Mikke, który chce zniszczyć unijny Babilon, cały czas ma rzucane kłody od nogi.

Janusz Korwin-Mikke opisał krótko ostatnie kłopoty, które go spotkały podczas dopełniania formalności przy rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie, z którym startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej pełny wpis JKM z portalu X.

„9 banków odmówiło naszemu KWW założenia konta! Ale w końcu jest: BNP PARIBAS 98 1600 1462 1717 8301 4000 0001. Uprzejmie proszę o zasilenie go pieniędzmi – bo bez tego kampania będzie marna. Parafrazując tow. JP: Prawicowcy by chcieli zwycięstwa Prawicy, ale pod warunkiem, że nie wydadzą na to ani złotówki.

W USA Prawica jeszcze jakoś dycha, bo gdy prosi zwolenników o pieniądze, ci natychmiast je wysyłają. Byłem tego świadkiem – robią to NATYCHMIAST, by potem nie zapomnieć.

Ja, oczywiście, zacznę od siebie – ale ta kwota jest limitowana. Moich zwolenników proszę o zaznaczanie przy wpłacie: „Na kampanię Janusza Korwin-Mikkego”.

Przy okazji zawiadamiam, że OKW Gdańsk chciała nas ugrobić. Zapowiadała zresztą, że będzie b. starannie prześwietlała każdy PESEL, 14.000 naszych podpisów w końcu odrzuciła – ale musiała nas zarejestrować, bo mieliśmy 8 zarejestrowanych list. Musiała? Nie musiała, odmówiła – twierdząc, że informację o rejestracji dostała od PKW po terminie!! O dziwo PKW podtrzymała stanowisko OKW.

Odwołaliśmy się do Sądu Najwyższego – i okazało się, że „Są jeszcze sędziowie w Warszawie!” (to parafraza słynnej riposty młynarza z Sanssouci na żądanie śp.Fryderyka Wielkiego).

Przypominam, że zawsze mówiłem: sądy są po to, by przeszkadzać władzy ustawodawczej i wykonawczej w robieniu z ludźmi, co chcą. W tym przypadku to zadziałało.

Oby kiedyś udało się przejść z d***kracji na nomokrację…