Protesty na Ukrainie. „Precz z Zełenskim” [VIDEO]

W stolicy Ukrainy Kijowie odbywają się protesty przeciwko decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który zdymisjonował gen. Wałerija Załużnego.

Na ulicach Kijowa pojawiły się demonstracje. Protestujący domagają się przywrócenia gen. Wałerija Załużnego na stanowisko głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy.

Przypomnijmy, że wiadomo już, iż gen. Załużnego zastąpi gen. płk Ołeksandr Syrski.

„Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na Placu Niepodległości w Kijowie, domagając się przywrócenia na stanowisko generała Wałerija Załużnego” – informuje TV Biełsat, powołując się ukraińską stację Hromadske.

Uczestnicy protestów przynieśli ze sobą transparenty z takimi hasłami jak: „Załużny – nasz prezydent” oraz „Precz z Zełenskim”.

