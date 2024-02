Rocznica ataku ABW na portal „Najwyższego CZASu!”. Dzięki WAM walczymy dalej

- Reklama -

„Równo rok temu ABW zaatakowało nczas.com. Władza się zmieniła, blokada trwa, a dowiaduję się o kolejnych represjach” – pisze w swoich mediach społecznościowych redaktor naczelny Najwyższego Czasu! Tomasz Sommer.

Równo rok temu ABW zablokowało bez podania przyczyny nasz pierwszy portal – NCzas.com.

Obecnie tylko osoby, które odpowiednio zmieniły ustawienia swoich przeglądarek (instrukcja jak to zrobić TUTAJ) mogą wejść na naszą oryginalną stronę.



Państwo polskie cenzuruje Najwyższy Czas! wciąż pomimo tego, że jakiś czas temu władza w Polsce się zmieniła.

Rocznicę nałożenia blokady na naszą stronę skomentował w mediach społecznościowych redaktor naczelny:

„Równo rok temu ABW zaatakowało nczas.com. Władza się zmieniła, blokada trwa, a dowiaduję się o kolejnych represjach. Założyliśmy dwie sprawy do WSA, które uparcie milczy oraz sprawę o ochronę dóbr osobistych. ABW też konsekwentnie milczy, i nie chce wyjaśnić, co właściwie do nas ma” – napisał Tomasz Sommer na X.

„Będę konsekwentnie dążył do wyjaśnienia dlaczego państwo polskie chce zniszczyć jedyną wolną polską gazetę i zrobię wszystko by panowie Kamiński i Morawiecki za to odpowiedzieli. Dziękuję wszystkim za wsparcie, dzięki któremu nasze media trwają i będą trwały” – dodał dziennikarz.

Dzięki WAM walczymy dalej

Dodatkowo nasze strony w mediach społecznościowych notorycznie dostają bany, kary i ostrzeżenia. W serwisie YouTube usuwane są kolejne profile Tomasza Sommera, na których dziennikarz przeprowadzał wywiady z postaciami z szeroko pojętej antysystemowej prawicy.

Mimo wszystko kontynuujemy nagrywanie następnych programów, walczymy z systemem i się nie poddajemy- a wszystko to dzięki Państwa wsparciu, za które serdecznie dziękujemy!

