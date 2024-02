- Reklama -

„Internet pełen jest zabawnych filmów przedstawiających rozmaite wpadki. Jeden z nich pokazuje próbującego usiąść mężczyznę, pod którym jednak załamuje się krzesło, w wyniku czego ten przewracając się, wywraca również stolik. To dobra ilustracja tego, co jesienią 2023 roku wydarzyło się w środowisku prawicy wolnościowej” – pisze w swojej debiutanckiej książce Kampania Konfederacji 23. Brudna prawda redaktor nczas.info oraz tygodnika „Najwyższy CZAS!” Radosław Piwowarczyk.

Wolnościowa prawica, w postaci Konfederacji, nigdy nie była tak blisko uzyskania wpływu na władzę jak w roku 2023. Jeszcze dwa miesiące przed wyborami wydawało się, że będzie języczkiem u wagi i wreszcie zacznie się, choćby częściowa realizacja programu wolnościowego w Polsce.

Jednak na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. doszło do zachwiania sięgających 15 proc. poparcia notowań, a potem do dramatycznego ich spadku, w efekcie którego Konfederacja uzyskała wynik ponad dwa razy mniejszy. W rezultacie, zamiast prawicy, do władzy doszła skrajna, totalitarna lewica. CO SIĘ STAŁO? CO POSZŁO NIE TAK? JAK MOŻNA BYŁO DO TEGO DOPUŚCIĆ?

Radosław Piwowarczyk, dziennikarz portalu nczas.info, w swojej debiutanckiej książce prowadzi nas przez samo serce tej wyborczej batalii, po której wolnościowa prawica znów musi się odbudowywać, by następnym razem, w końcu uzyskać realny wpływ na polską rzeczywistość…

Książka „Kampania Konfederacji 23. Brudna prawda” dostępna jest w promocyjnej cenie w przedsprzedaży na stronie sklep-niezalezna.pl (kliknij). Wysyłka planowana jest około 22 lutego.

