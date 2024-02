Słowa prezydenta Dudy nie spodobały się na Ukrainie. Teraz głowa państwa polskiego się tłumaczy

- Reklama -

Prezydent Andrzej Duda prostuje swoje słowa, które padły na kanale Zero w jego rozmowie z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem.

Po odejściu z współtworzonego przez siebie Kanału Sportowego Krzysztof Stanowski założył youtubowy kanał o nazwie Zero.

Dawny dziennikarz sportowy, a obecnie youtuber, zaprosił do współpracy m.in. Marcina Mellera, Roberta Mazurka czy rapera Tede.

O tym, że Stanowski jest wciąż wpływową osobą w polskim dziennikarstwie świadczy fakt, że jednym z pierwszych gości na kanale został prezydent Andrzej Duda.

W wywiadzie, którego Duda udzielił Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, prezydent powiedział kilka słów, które nie spodobały się na Ukrainie.

Prezydent w rozmowie na kanale Zero zasugerował, że Ukraina może nigdy nie odzyskać Krymu.

– Dzisiaj Rosja prze do tego, żeby na Ukrainie wygrać. Ja mówię tak: jeżeli Rosja zachowa terytoria Ukrainy, to w istocie będzie to zwycięstwo Rosji i wówczas prawdopodobieństwo kolejnego ataku ze strony Rosji jest bardzo wysokie – stwierdził Duda.

Te słowa wywołały spore poruszenia na Ukrainie. Wiele osób odebrało stwierdzenie polskiego prezydenta negatywnie.

Andrzej Duda postanowił wytłumaczyć się z tego, co powiedział w rozmowie ze Stanowskim i Mazurkiem.

„Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia” – napisał polityk w mediach społecznościowych.

„Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać Wolny Świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi!” – dodał prezydent.