Lewica coraz brutalniej cenzuruje życie społeczne. „Stosują przemoc, nienawiść i obelgi”

Próby ideowej dyskusji z niektórymi tezami lewicowego pseudo-postępu trafiają na coraz ostrzejsze próby cenzury. Służy temu teza i paragrafy o „mowie nienawiści”, a czasami już przemoc fizyczna wobec „reakcji” i „faszystów”.

Doświadczyli tego uczestnicy konferencji w Marsylii, która była poświęcona zjawisku „wokizmu”. Gościem spotkania była Ludovine de La Rochère, przewodnicząca Sojuszu Rodzin „Manifa dla wszystkich”, znana obrończyni praw rodziny i dzieci poczętych. Przed lokalem na kampusie Biaggi, w którym odbywała się konferencja, lewica zorganizowała pikietę. Okrzyki typu – „Ludovine, wynoś się, Marsylia cię nie chce!” – należały do łagodniejszych.

Konferencję zatytułowano „Wokizm: zagrożenie dla rodziny”, co nie pasowało miejscowym politykom lewicy, w tym kilku radnym. Panią de La Rochere oskarżano, że jest „homofobką” i twierdzono, że „kosmopolityczna i wielokulturowa Marsylia jej nie potrzebuje”, bo nie ma w mieście miejsca na „reakcjonistów”.

Na wszystkich uczestników udających się na konferencję sypano mąkę i wylewano piwo. Skandowano – „faszyści”! Pojawiły się banery z logo „Riposty feministycznej”. Policja praktycznie nie interweniowała. „Oni szukają tylko jednego – prowokacji” – mówiła Ludovine de La Rochère w rozmowie z „Le Figaro” na krótko przed rozpoczęciem konferencji. „Stosują przemoc, nienawiść i obelgi, próbując jednocześnie wmówić ludziom, że to my działamy w taki sposób. Dla nich my nie mamy prawa do wolności słowa, co jest typowe dla kultury wokizmu” – dodała prelegentka.

Zwróciła uwagę na radykalizację działań lewicy. Mówiła, że spotykała się już z opozycją w Tuluzie, Brest czy Nantes, ale kiedy ci wchodzili na salę, dostawali dostęp do mikrofonu i odbywała się co najwyżej dyskusja. Kiedy jednak brakuje argumentów pojawia się przemoc. „Mają uprzedzenia nawet co do tego, co myślimy” – wyjaśniła Rochere.

« Fachos fachos, les queers auront ta peau ! » la légendaire ‘‘tolérance’’ de l’extrême gauche ! Tout ça pour une simple conférence de Ludivine de la Rochère @SyndicatFamille #Marseille #antifa pic.twitter.com/WxEQwDn0mW — Jean-Marc Graffeo (@jm_graffeo) February 1, 2024

Le syndicat de la famille et sa Présidente Ludivine de La Rochère sont attendus ce jeudi à l’école EMD à Marseille pour une conférence. « La manif pour tous » nourrit les haines LGBTphobes depuis des années, nous demandons l’annulation de cette conférence ! 👇🏽 pic.twitter.com/5MWreV4Mw6 — Sophie Roques (@SoRoques) January 30, 2024



Źródło: Le Figaro Marseille