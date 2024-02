Korwin-Mikke WYJAŚNIA: Konfederacja „miała naprawdę dramatyczny wybór” [VIDEO]

- Reklama -

W serii pytań i odpowiedzi Janusz Korwin-Mikke odniósł się do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Wyjaśnił też, dlaczego nie postrzega współpracy z ludźmi, którzy teraz odchodzą z PiS, jako dobrego pomysłu.

– Sytuacja w kraju jest przezabawna, jak ktoś nie jest zainteresowany, żeby rozkradać Polskę albo uniknąć kary za rozkradanie Polski, natomiast są ludzie, którzy się tym zajmują – wskazał Janusz Korwin-Mikke.

Przypomniał, że rok temu prognozował, że „nikt nie pójdzie siedzieć”, ale stwierdził, że „nie jest pewien, czy jego prognoza jest słuszna”. – Pan mec. (Roman) Giertych to bardzo serio traktuje i być może jego nastawienie się udzieli – dodał.

– Tylko przypominam, że pan Zbigniew Ziobro i inni na pewno mają haki również na PO i grożą, że jak ci im coś wyciągną, to tamci też im coś wyciągną, tak że mimo wszystko podtrzymuję tezę, że nikomu się nic strasznego nie stanie, acz nie mówię już tej tezy z takim wielkim przekonaniem – zastrzegł.

Korwin-Mikke stwierdził, że „są ludzie, którzy naprawdę są wściekli na PiS”. – Ja przecież sam jeszcze pięć lat temu za pierwszej kadencji PiS-u tłumaczyłem, że PiS to są po prostu idioci, oni się tam podpinają, trochę pieniędzy wyciągają w ten czy inny sposób (…), mimo wszystko mniej kradną niż PO – przypomniał.

Jak dodał, „niestety w drugiej kadencji PiS się rozżarło, postanowiło się nakraść za wszystkie czasy i przerażenie go ogarnia na myśl, co by było, jakby PiS jeszcze trzecią kadencję był”.

Konfederacja „miała naprawdę dramatyczny wybór”. – PiS za pierwszej kadencji trochę kradło, za drugiej kradło gigantycznie, bardziej niż PO, a co byłoby za trzeciej, to już trudno sobie wyobrazić, ile oni jeszcze mogliby rozkraść – wskazał.

Podkreślił, że z drugiej strony stało PO i „właściwie nie bardzo było wiadomo, gdzie jest gorsze zagrożenie”. – Mieliśmy naprawdę trudny wybór i to jest dziwne, że przy tym atakowaniu PiS-u nieustannie, cały czas tak naprawdę nasze serce było bardziej z PiS-em z dwojga złego, bo przynajmniej nie zrobiliby z nas cwelów – skwitował.

Stwierdził, że po utracie władzy wiele osób odejdzie z PiS-u i odpowiedział na to, czy brać takich ludzi do partii KORWiN. – Ja oświadczam: nie! Lepiej brać młodych ludzi, którzy jeszcze się nie otarli o politykę, a nie brać ludzi z PiS-u – wskazał.

– My stawiamy na młodych, na ludzi, którzy chcą pracować dla idei i nie liczą na to, że dostaną jakieś gigantyczne pieniądze, bo tych pieniędzy po prostu nie będzie – skwitował.