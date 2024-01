Były prezydent Izraela w Polsce: Żydzi byli „wyżynani” przez Polaków w czasie II wojny światowej

- Reklama -

Jeszcze w miniony weekend były prezydent Izraela Re’uwen Riwlin gościł w Polsce i brał udział w konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie z okazji przypadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Okazuje się, że w międzyczasie polityk szkalował Polaków w wywiadach.

Na tym samym wydarzeniu, co Riwlin, gościł także właściel portalu X, Tesli i SpaceX – Elon Musk.

Były prezydent Izraela przy okazji wizyty w Polsce udzielił wywiadu Jonny’emu Gouldowi na łamach „The Times of Israel”.

W wywiadzie Riwlin powiedział, że w czasie II wojny światowej „Żydzi byli 'wyżynani’ także przez Polaków”.

Riwlin: Żydzi i Polacy nie byli takimi samymi ofiarami

– To są fakty, których nie zamierzamy ignorować. Musimy edukować ludzi, aby zrozumieli, co wydarzyło się podczas Shoah, aby zrozumieli, co stało się z ich narodami, a my wtedy zrozumiemy, co stało się z naszymi narodami – twierdzi izraelski polityk.

Riwlin dodał, że rozmawiał na ten temat po polsku z prezydentem Andrzejem Dudą. – Po polsku powiedziałam do Dudy: Proszę, nie ignorujcie przeszłości, trzeba wiedzieć, co się wydarzyło w przeszłości. Mówienie, że nic się nie stało, że oba narody (Polacy i Żydzi) były ofiarami, jest nie na miejscu, a aby uniknąć powtórki tego co się stało oraz zrozumieć, co znaczą słowa „nigdy więcej” musimy przede wszystkim pamiętać, co się wtedy wydarzyło. Powiedzieliśmy: „Nigdy więcej” i Polacy muszą o tym wiedzieć – powiedział.