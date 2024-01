Rymanowski wspomniał o Braunie. Mentzen: „Pytanie jest dosyć trudne”

- Reklama -

Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen był gościem Bogdana Rymanowskiego w Gościu „Wydarzeń”. Na antenie Polsat News padły pytania o Grzegorza Brauna.

Przypomnijmy, że jeszcze w grudniu, tuż po „interwencji gaśnicowej”, poseł Konfederacji Przemysław Wipler w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii” mówił, że zamiarem części klubu było usunięcie Grzegorza Brauna.

- Reklama -

– Szliśmy na ten klub ze Sławomirem Mentzenem i powiedział wyraźnie, że idziemy, żeby położyć wniosek o wyrzucenie Grzegorza Brauna – twierdził wówczas Wipler. Jak mówił, nie doszło do tego, ponieważ marszałek Sejmu Szymon Hołownia zastosował swoisty szantaż.

– Zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. De facto stawiając nam ultimatum i żądanie wyrzucenia Grzegorza Brauna z klubu, Szymon Hołownia uratował go – oświadczył Wipler.

-------- WSPARCIE NCZAS.INFO -------- WESPRZYJ NCZAS.INFO NCZAS.INFO to obecnie jedyny w Polsce portal informacyjny, który gwarantuje wolną, niecenzurowaną i prawdziwą informację. Za pisanie prawdy jesteśmy szykanowani przez system rozprowadzania newsów w sieci. Z tego powodu nasze teksty w 75 proc. finansowane są wpłat Czytelników. Serdecznie prosimy o wspomożenie naszej działalności. Dzięki Państwa wpłatom możemy pisać i rozpowszechniać PRAWDĘ.

Teraz Bogdan Rymanowski pytał o to Mentzena. – Wybaczył panu już to, że chciał pan wyrzucić go (Grzegorza Brauna – przyp. red.) z Konfederacji? – pytał.

– Słucham? – żachnął się Mentzen. – Nie chciał pan go wyrzucić? – dopytywał prowadzący.

– Pytanie jest dosyć trudne – powiedział polityk, po czym obaj z Rymanowskim wybuchli śmiechem. – Przykro mi bardzo, ale taka jest moja rola – powiedział dziennikarz.

– Kim ja jestem, żeby wyrzucać Grzegorza Brauna z Konfederacji? – wymijająco odparł poseł. – Czyli nie zaprzeczył pan. Chciał go pan wyrzucić – skwitował prowadzący.

– Nie chciałbym wchodzić w nasze szczegóły – odparł Mentzen. – Ale ja chciałbym je poznać – powiedział Rymanowski.

– Taka pana praca. Mamy, oczywiście, rozbieżne spojrzenie na rzeczywistość. Ja ją widzę w jeden sposób, Grzegorz Braun widzi w inny, mamy trochę różne cele, trochę różne ambicje. No ślubu nie braliśmy, więc do końca życia razem pracować nie będziemy. Dopóki będziemy obaj uważali, że nam się to opłaca, będziemy kontynuowali taką współpracę – stwierdził współprzewodniczący Konfederacji.

– Czyli co, jest to związek partnerski, polityczny? – pytał Rymanowski.

– Tak, prędzej jest to związek partnerski. Tak, jestem w związku partnerskim z Grzegorzem Braunem, jeżeli chce pan mieć dobry cytat – odpowiedział parlamentarzysta.

– A Braun to jest kula u nogi Konfederacji czy taka dodatkowa wartość? – dopytywał Rymanowski.

– To zależy. Na pewno Braun ma swoją oddaną rzeszę wyborców, natomiast też ma rzeszę wyborców, którzy go całkowicie nie akceptują – w zasadzie jak każdy polityk, więc nie jest pod tym względem Grzegorz Braun ewenementem – odparł Mentzen.