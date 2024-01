Oburzenie po słowach Foltyna. „Robi się ciekawie. Głosujcie dalej na Konfederację” [VIDEO]

- Reklama -

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, a głos w imieniu Konfederacji zabrał Bronisław Foltyn. Słowa przedstawiciela Nowej Nadziei wywołały oburzenie, choć z wolnościowego punktu widzenia były bardzo łagodne.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przewiduje znaczące podniesienie renty socjalnej. Po zmianach miałaby ona zostać zrównana z pensją minimalną. Taki pomysł skrytykował poseł Bronisław Foltyn, choć wolnościowcy mogliby mieć uwagi, iż zrobił to zbyt delikatnie.

Foltyn wskazywał m.in., że koszt realizacji tego pomysłu będzie dużo wyższy, niż zapisano w projekcie. Poseł Nowej Nadziei podkreślał, że nie zaznaczono „skąd te pieniądze miałyby się wziąć”, a także zaznaczył, iż za płacę minimalną pracują obecnie 4 miliony osób, czyli aż 30 procent Polaków.

– W naszej ocenie, jako Konfederacji, to jest kwota, delikatnie mówiąc, niestosowna, jest niestosowne, by żądać takiej wysokiej renty socjalnej – powiedział Foltyn. W tym momencie z sali podniosły się głosy oburzenia Jarosława Sachajko z Kukiz’15, który pytał posła „co on opowiada” oraz Krystyny Skowrońskiej z Platformy Obywatelskiej, która powiedziała: „Ale to wstyd…”.

Przedstawiciel Konfederacji zaznaczył, że w ocenie ugrupowania „jest to kwota niestosowna i traktowanie na tej samej zasadzie osób niepełnosprawnych i tych ciężko pracujących, czyli tych 4 mln Polaków, jest, delikatnie mówiąc, nie w porządku”. Foltyn wskazał również, iż tak wysoka renta socjalna „będzie w pewien sposób zniechęcała do pracy te osoby niepełnosprawne, do jakiejkolwiek aktywności”.

Wystąpienie posła Konfederacji odbiło się szerokim echem. Iwona Kalinowska, matka osoby z niepełnosprawnością, żali się na nagraniu, na którym występuje ze swoją córką, że Konfederacja chce zabrać jej rentę. – Nie no, robi się ciekawie. Głosujcie dalej na Konfederację – powiedziała Kalinowska.

Niestety nie jest to prawda, gdyż Konfederacja jedynie sprzeciwiała się radykalnemu podniesieniu owej renty, nie domagając się jej likwidacji. Część wolnościowców zgodziłaby się ze stanowiskiem, iż taką pomocą nie powinno zajmować się państwo, ale osoby prywatne, darczyńcy, kościoły czy fundacje. Oburzenie wywołał jednak już sam głos sprzeciwu wobec ustalenia renty socjalnej na tak wysokim poziomie.

Do zatytułowanego „»Chce zabrać jej rentę«. Nie szczędzi krytyki wobec słów posła” artykułu, opublikowanego na portalu dla kobiet grupy Wirtualna Polska, w którym pojawił się przytoczony cytat Kalinowskiej, odniósł się w mediach społecznościowych Foltyn. „Ja to w życiu tylko jedno marzenie mam… zabrać wszystkim ludziom renty” – napisał poseł Konfederacji.

Po Foltynie na mównicy pojawił się Andrian Zanberg z partii Razem, który zapytał posła Konfederacji: „Co pan wygaduje?”. Spotkało się to z reakcją Konrada Berkowicza, który krzyknął: „Precz z komuną”. Niestrudzony Zandberg jednak dalej pomstował na wypowiedź Foltyna: „To było po prostu zwyczajnie nieprzyzwoite. Myślę, że gdyby pan zamknął oczy i wyobraziłby sobie, że to pan znajduje się w takiej sytuacji, to być może coś by się panu w tej sprawie rozjaśniło”.

Poseł Berkowicz z kolei jął apelować do kolejnych parlamentarzystów, by podzielili się uposażeniami z niepełnosprawnymi. – Ale to wstyd, co pan powiedział – stwierdziła Skowrońska, która podobnież dzieli się z niepełnosprawnymi. Drugi z przedstawicieli Nowej Nadziei pojawił się na mównicy nieco później i zwrócił się do rządzących, żeby „nie mówili tego w tym tonie, w którym mówią, bo oni nie dają nikomu pieniędzy, bo jeżeliby chcieli dać, to całe uposażenie przelewaliby na niepełnosprawnych”.

– Wy po prostu głosujecie nad przymuszaniem podatników do tego, żeby przekazywali pieniądze niepełnosprawnym – podkreślił Berkowicz.