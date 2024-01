Propalestyńskie manifestacje we Włoszech. Mimo zakazu [VIDEO]

- Reklama -

Mimo zakazu wydanego przez kierownictwo policji w Rzymie, Mediolanie i Turynie odbyły się w sobotę propalestyńskie manifestacje. Celem policji było to, aby nie dopuścić do antysemickich incydentów w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W Rzymie około tysiąca osób wyrażało poparcie dla ludności Strefy Gazy, gdzie trwa operacja armii Izraela w odwecie za atak Hamasu na ten kraj z 7 października.

“Wszystkie ludobójstwa są takie same. Wolna Palestyna” – tej treści hasło widniało na transparencie trzymanym przez manifestantów na Piazza Vittorio w Wiecznym Mieście. Byli wśród nich działacze Demokratycznej Unii Arabsko-Palestyńskiej.

W Mediolanie, gdzie manifestowało ponad 1200 osób, doszło do napięć z siłami bezpieczeństwa. Demonstranci próbowali przerwać policyjny kordon i zostali odepchnięci.

Wiec poparcia dla Palestyńczyków odbył się także w Turynie. Jego uczestnicy na znak protestu przeciwko zakazowi manifestacji w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zakleili sobie taśmą usta.

