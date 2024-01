Skrzydło socjaldemokratów w Konfederacji? Sommer: Zupełnie z innej bajki

- Reklama -

Sławomir Mentzen, Przemysław Wipler i Jarosław Szczepański byli ostatnio gośćmi Fundacji Dobry Rząd. Wypowiedzi tego ostatniego mocno zszokowały redaktora naczelnego Najwyższego Czasu! – Tomasza Sommera.

„Obejrzałem skoro Dobry Rząd zaprosił. Przema i Sławomira nie skomentuję natomiast zadziwiającą koncepcję przedstawił zawodnik nr 3, niejaki Szczepański” – napisał w swoich mediach społecznościowych Tomasz Sommer.

„Otóż stwierdził on, w nieco subtelniejszej formie, że dotychczasowi konserwatywni-liberałowie, a miał na myśli, co powiedział wprost, jakieś niewymienione z nazwiska postacie z Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej, źle odczytywały Hayeka, bo nie przeczytały jego książki Prawo, legislacja, wolność, która była już półsocjalistyczna (kto się orientuje w twórczości Hayeka ten wie, że na starość przestał być wolnościowcem, chociaż nie chciał się do tego przyznać)” – pisze dalej prawicowy publicysta.

Socjaldemokratyczne skrzydło Konfederacji?

„Tę myśl można zrozumieć tylko w jeden sposób: chciałbym wam wybić z głowy ten wasz liberalizm, wasze mrzonki o państwie minimum, przecież nawet Hayek zrobił się różowy na starość. A w ogóle to najlepsi konserwatywni-liberałowie byli w Unii Wolności więc czas powrócić do hasła: socjalizm tak, wypaczenia nie, a ja wam teraz powiem jak te wypaczenia zlikwidować” – pisze dalej Sommer.

„Nie wchodząc w egzegezę myśli Hayeka, zastanawia mnie, co oznacza funkcjonowanie w Konfederacji fundacji, która de facto postuluje zerwanie z tradycjami ideowymi środowiska na rzecz półsocjalistycznego bełkotu i czy już poszły na to pieniądze z subwencji partyjnej” – dodaje redaktor naczelny Najwyższego Czasu!.

Sommer zastanawia się, czy „ten człowiek nie wie, że środowisko wolnościowe w Polsce powstało w opozycji do Unii Wolności, która z żadną wolnością nigdy nie miała nic wspólnego, więc wspominanie jej w tym audytorium to właściwie obelga? I, że polskim wolnościowcom wcale nie chodzi o reformowanie socjalizmu tylko o jego likwidację?”.

„Think tank Konfederacji powinien pokazywać jak takie postępowanie upadłościowe przeprowadzić, jak szybko i sprawnie zlikwidować niepotrzebne instytucje, a nie zajmować się dywagacjami, jak je naprawić. Bo ich naprawić się nie da, czego najwyraźniej pan Szczepański nie pojmuje. On jest z jakiejś zupełnie innej bajki i w niej powinien pozostać” – stwierdza publicysta.

Co ciekawe, pierwsze socjaldemokratyczne inicjatywy Konfederacji już w tej kadencji Sejmu widzieliśmy: