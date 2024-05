Czy da się połączyć zamach na premiera Słowacji z Kaczyńskim? Adamowicz się udało

- Reklama -

Magdalena Adamowicz z KO, żona zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jakimś sposobem połączyła zamach na Roberta Ficę z Jarosławem Kaczyńskim.

Do zamachu doszło w momencie, gdy Fico wyszedł z Domu Kultury w Handlovej, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu, i chciał przywitać się z czekającymi na niego osobami. Wówczas padło kilka strzałów.

Premier Słowacki trafił do szpitala w położonej nieopodal Bańskiej Bystrzycy. Stan zdrowia nie pozwalał na transport do szpitala w Bratysławie. Lekarze długo walczyli o zatamowanie krwawienia. Polityk przeszedł operację.

Sprawę w swoich mediach skomentowała Magdalena Adamowicz z KO, której jakimś cudem udało się w to wszystko wplątać Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego.

„Jarosław Kaczyński przywrócił do polityki Jacka Kurskiego. Nie chciałam tego komentować, mimo oburzenia jakie poczułam. Nie chciałam znowu wracać do morderstwa mojego męża, ponieważ dopiero co, pomału, zaczęłam radzić sobie z traumą. Ale zamach na premiera Roberta Fico i tak tę traumę przywołał na nowo i dał mi do zrozumienia, że nie wolno mi milczeć” – napisała w mediach społecznościowych.

Dodała, że przypominanie o tym, do czego prowadzi używanie nienawiści w polityce, to jej obowiązek.

Adamowicz wrzuciła także list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości i wytknęła mu umieszczenie na liście wyborczej byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

„Z siania nienawiści między Polakami uczynił Pan potwora do zdobywania i utrzymywania swojej władzy myśląc, że da się go kontrolować i trzymać na smyczy. A ten Pański potwór nienawiści z tej smyczy się zerwał i dokonał wielkiej zbrodni. Wciąż wierzę, że bez świadomego Pana zamiaru, choć Pana znajomość mechanizmów społecznych nie pozostawia wątpliwości, że musiał Pan spodziewać się konsekwencji swoich działań. Człowieka, który tego potwora nienawiści na Pana polecenie wyhodował, tresował i używał do szczucia Polaków przeciw Polakom, teraz wysyła Pan do Parlamentu Europejskiego jako reprezentanta Polski” – napisała.

„Panie Jarosławie Kaczyński, 5 lat to długo, ale myli się Pan, jeżeli myśli, że Polacy zapomnieli, co Pan i Jacek Kurski uczyniliście nie tylko mojemu mężowi, ale także każdej polskiej rodzinie, każdej grupie znajomych i przyjaciół, młodym i starszym, kobietom i mężczyznom. Jacek Kurski zabrał wszystkim Polakom możliwość normalnej rozmowy, siedzenia z rodziną spokojnie przy świątecznym stole, uśmiechania się do siebie nawzajem w sklepie czy na ulicy. Przez lata wlewał wiadrami truciznę nienawiści w każdy zakątek polskiego życia – i robił to na Pana polecenie” – dodała.