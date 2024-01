Gigantyczny pożar pod Petersburgiem. Apokaliptyczne widoki [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

W magazynach firmy Wildberries pod Petersburgiem wybuchł potężny pożar – informują rano w sobotę media rosyjskie. Ogień zajął powierzchnię 50 tys. m2.

O potężnym pożarze informuje niezależny portal Meduza, powołując się na ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Według tych informacji płoną magazyny firmy Wildberries, największego sklepu internetowego w Rosji.

🇷🇺 | #Russia: Massive fire at a large warehouse of Wildberries company in the Russian city of Saint Petersburg this morning.

The sky in the area is covered with thick, black smoke. pic.twitter.com/JuNMQrIYKB

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 13, 2024