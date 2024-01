Wulgarne okrzyki w radomskim areszcie. Służba Więzienna zapowiada kary

- Reklama -

Niecenzuralne okrzyki towarzyszyły osadzeniu Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA oraz MSWiA, w Areszcie Śledczym w Radomiu. Służba Więzienna potwierdza, że rzeczywiście doszło do takiej sytuacji i zapowiada ukaranie winnych.

„Osadzeni, którzy byli prowodyrami niezgodnego z przepisami zachowania, zostali wytypowani i w stosunku do nich zostały sporządzone wnioski o wymierzenie kar dyscyplinarnych” — przekazał Onetowi Centralny Zarząd SW

Mariusz Kamiński został w czwartek przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu. W sieci pojawił się filmik z wulgarnego „przywitania” polityka w tej jednostce. Widać na nim budynek aresztu, a w tle słychać niecenzuralnego okrzyki, wznoszone przez innych osadzonych w tym zakładzie.

„Pięknych macie sojuszników” — napisał były wicepremier i minister aktywów państwowych w poprzednim rządzie, Jacek Sasin. „Klipy na naszą kampanię samorządową kręcą się same”.

„Służba Więzienna ma wypracowane odpowiednie procedury działania w przypadku wystąpienia podobnych incydentów. Osadzeni, którzy byli prowodyrami niezgodnego z przepisami zachowania, zostali wytypowani i w stosunku do nich zostały sporządzone wnioski o wymierzenie kar dyscyplinarnych” — informuje Służba Więzienna.

Wąsik i Kamiński zostali aresztowani we wtorkowy wieczór w Pałacu Prezydenckim i doprowadzeni przez policjantów do siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów. Stamtąd byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego przewieziono do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.