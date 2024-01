Gorąco w Radomiu. Tak osadzeni powitali Mariusza Kamińskiego w więzieniu [VIDEO]

- Reklama -

Mariusz Kamiński został przewieziony z aresztu na warszawskim Grochowie i trafił do zakładu karnego w Radomiu. W sieci dostępne są nagrania, na których widać „entuzjastyczne” reakcje więźniów na przybycie byłego ministra.



Mariusz Kamiński trafił do Zakładu Karnego w Radomiu, a Maciej Wąsik do Ostrołęki. Do miejsca osadzenia Kamińskiego udali się z poselską kontrolą posłowie PiS-u Jarosław Sellin i Jerzy Polaczek.

„Zakończyliśmy z Jarosławem Sellinem interwencję poselską w Areszcie Śledczym w Radomiu. Potwierdzamy, iż Pan poseł Mariusz Kamiński jest osadzony jako więzień polityczny w tym miejscu — w celi na oddziale szpitalnym aresztu — osadzony jak P1Z. Potwierdzamy, iż prowadzi strajk głodowy” — napisał Jerzy Polaczek.

— Otrzymaliśmy możliwość spotkania z dyrektorem i wicedyrektorem tego aresztu. Uzyskaliśmy informację i potwierdzenie, że rzeczywiście nasz kolega, były minister Mariusz Kamiński przebywa w tym areszcie. Przebywa w celi szpitalnej, bo podjął decyzję o strajku głodowym, więc procedura jest taka, że przebywa w celi szpitalnej — powiedział z kolei Sellin w rozmowie z dziennikarzami.

W sieci dostępne są nagrania, które mają pochodzić z momentu przywiezienia Kamińskiego do zakładu karnego w Radomiu. Słychać na nich, jak więźniowie skandują „J**ać Kamińskiego! J**ać go, j**ać go!”.

Jako że polityk przebywa w celi szpitalnej, a zaraz zostanie ułaskawiony, więźniowie, którzy tak entuzjastycznie zareagowali na jego przybycie, raczej nie będą mieli szansy się z nim spotkać i poznać go osobiście.